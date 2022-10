Los cordobeses marcan un ritmo de vértigo en la Tercera RFEF

Gran inicio de temporada el que están firmando los clubes cordobeses presentes en el Grupo X de la Tercera RFEF. Hasta cinco equipos de la provincia partían con diferentes -pero siempre ambiciosos- objetivos en una nueva campaña en la quinta categoría nacional. Y lo cierto es que el papel de la mayoría de ellos no está defraudando en absoluto. Tras dejar atrás ya varios derbis, con la pérdida obligada de puntos que eso supone para unos u otros, lo cierto es que el grueso de la representación cordobesa está demostrando que quiere aspirar a lo máximo. Y es que cuatro de ellos se han colocado ya, tras cinco encuentros disputados, en la zona noble de la clasificación, la cual ofrece unos registros realmente igualados entre todos los actores participantes. Una liga con multitud de protagonistas y en la que, de momento, ninguno ha podido erigirse con claridad por encima del resto.

En este sentido, encabezan la tabla el Atlético Antoniano con 11 puntos, siendo uno de los dos únicos equipos que aún no conocen la derrota, seguido a su vez del Gerena y el Sevilla C, ambos con 10. Es en la cuarta posición cuando aparece el primer representante califa, que no es otro que el Córdoba B. El plantel de Diego Caro, que el curso anterior se quedó a las puertas del ascenso, está ofreciendo un rendimiento similar, puesto que ya está dentro de los puestos de promoción, en su caso con nueve puntos tras un balance de dos victorias y tres empates. Por tanto, los blanquiverdes tampoco saben aún lo que es perder.

Igualmente, tras un inicio algo irregular, otro que se ha consolidado ya en plazas de play off es el Salerm Puente Genil, que es quinto también con nueve sumados, aunque en su caso lo que no conoce es el empate, después de haber obtenido tres victorias y haber caído en dos ocasiones.

Y por si fuera poco, la representación continúa en sexta y séptima posición, donde ya están situados el Ciudad de Lucena y el Pozoblanco, ambos con ocho puntos. Los de Dimas Carrasco comenzaron también de manera titubeante, aunque ya acumulan tres jornadas sin perder y se espera que su crecimiento sea mayor con el paso de las semanas. Por su parte, los blanquillos parecen haber dejado atrás ya el propósito de permanencia, colocándose como referentes de la zona alta y, pese a los malos resultados recientes, han logrado triunfos de mucho mérito como el que firmaron ante el Puente Genil.

Finalmente, el quinto representante en cuestión es, sin duda, el que peor lo está pasando. De momento, el Atlético Espeleño no ha podido levantar el vuelo en la categoría, a la cual volvió el pasado verano tras un ascenso histórico para una población de poco más de 2.000 habitantes. Los de Espiel cierran la tabla con solo dos puntos, aunque mantienen viva la ilusión de seguir creciendo.