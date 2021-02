Las cuentas del Córdoba Femenino para acceder a la fase de ascenso

El punto de no retorno. Un momento de inflexión donde jugarse el ser o no ser a medio plazo. El Córdoba Femenino tendrá ante sí mismo el próximo domingo a la 1 del mediodía la posibilidad de adentrarse en la fase de ascenso a Primera Iberdrola. A pesar de que existen otros equipos con mayores cotas de probabilidad de ser equipo de la máxima categoría el próximo curso, el adentrarse entre los cuatro primeros significaría un mayor y mejor futuro para la sección femenina del Córdoba CF. Interés de fichajes tanto nacionales como internacionales vendrían a un proyecto con cierta estabilidad, si las tornas cambian.

Contraviniendo la famosa ley de Murphy donde todo lo que pudiera salir mal, saldría mal, todo vino de cara para las cordobesistas. Después de la dolorosa derrota en Miralbaida ante el Málaga Femenino, la situación era de desastre absoluto y el horizonte de la siguiente jornada se atisbaba como negro, ya que empezaba a no depender de sí mismo. Ahora sí puede decirlo con certeza. El Cáceres, que tenía aplazados dos partidos contra el Granada, cayó derrotada en esos dos compromisos por 1-4 y 1-0 respectivamente. Aunque las extremeñas quedan clasificadas para la siguiente fase, estarán a expensas de su resultado y el del Granadilla B para saber el puesto que ocupará, si tercero o cuarto. Estas dos derrotas de las cacereñas vinieron acompañadas de la victoria del Pozoalbense frente al Málaga (3-1). Las malagueñas, que debían ganar su compromiso para llegar vivas a la última fecha, cayeron tras remontada en Pozoblanco y se cayeron definitivamente de la pelea por la fase de ascenso.

Teniendo en cuenta todo esto, el panorama para el Córdoba Femenino ya no es tan desolador como aquel tras perder contra el Málaga. De hecho, se halla en el escenario ideal para meterse en la zona noble de la tabla. Su triunfo postrero en la primera vuelta contra el Granadilla Tenerife B (1-0), gracias al tanto de María Avilés, hace aumentar ahora sus opciones. Así, a las cordobesistas les valdría con el empate en suelo canario para acceder como cuarto clasificado. Para más inri, tendrían incluso la opción de terminar como terceras en caso de salir triunfantes y que el Cáceres no gane ante el Málaga. El Córdoba Femenino, además de al filial tinerfeño, tiene el gol average particular ganado a la escuadra extremeña gracias al 1-0 de la ida en casa y al 1-2 de la vuelta a domicilio.

Sin embargo, el fútbol siempre ha enseñado a todos que, cuando uno acude a un partido sólo a empatar, lo más probable es que termine perdiendo. El Córdoba Femenino, con la lección aprendida, viajará el próximo sábado a Tenerife para estar entre los cuatro mejores equipos de su subgrupo y tener más tranquilidad para la siguiente fase. Tras el encuentro en las Islas Canarias, habrá un parón, donde el resto de subgrupos con más equipos se pondrán al día de partidos aplazados. La siguiente fase no empezaría hasta bien entrado el mes de marzo. Antes de subir el segundo escalón, las de Ariel Montenegro tendrán que escalar un peldaño más y vencer a sus fantasmas. Motivación no le faltará. La propia situación en la competición así la genera.