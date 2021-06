En Copa de la Reina pero ante una temporada de dificultad extrema

Es un ejemplo claro del típico caso del palo y la zanahoria. Porque tras la novedad de carácter positivo se esconde otra menos agradable -o alentadora- y además de mayor calado. De entrada, el Córdoba Femenino y el Pozoalbense aseguran este martes su participación en Copa de la Reina la próxima temporada. Un hecho éste que significa una satisfacción para ambas entidades. Sin embargo, los dos clubes de la provincia también conocen, al tiempo, la definición de un campeonato de extrema dificultad. No en vano, de los 32 conjuntos que van a competir en Reto Iberdrola -segunda categoría nacional- van a descender hasta 18 -la mitad más dos-. Así lo determina, oficialmente ya, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en una decisión con que pretende una compleja reestructuración de las competiciones femeninas.

Realmente importante es, por tanto, el último aspecto mencionado y no tanto el acceso al torneo del KO, por mucho que esto no deje de suponer una alegría. Los detalles de la referida reorganización los ha desvelado la propia RFEF por medio de una circular, que ha difundido en su web oficial. También con una noticia sobre las fechas de cada una de las competiciones femeninas para la 2021-22, en la que después ha resumido la problemática que es para los clubes de Reto Iberdrola su reforma de ligas. “De cara a la temporada 2022-23 sí habrá cambios notables respecto al sistema de competición del fútbol femenino”, ha señalado. “En primer lugar, en Primera RFEF (Liga Iberdrola) militarán 14 equipos y no los 16 que habrá en la temporada 2021-22. Por su parte, en Segunda RFEF (Reto Iberdrola) habrá un único grupo de 16 equipos formándose una nueva división, la Tercera RFEF”, ha precisado acto seguido.

“Estos cambios repercuten directamente en la temporada 2021-22, ya que se reduce el número de clubes en las dos primeras divisiones del fútbol femenino español”, ha aclarado lo ya obvio el ente presidido por Luis Rubiales. Según la RFEF, “el objetivo es fomentar la máxima competitividad posible en las dos principales categorías”. Lo cierto es que el Córdoba Femenino y el Pozoalbense afrontan un curso excesivamente difícil, con el riesgo que suponen hasta 18 descensos entre 32 escuadras. Punto de partida es, para entender todo, el formato inicial de Reto Iberdrola: vuelve a haber dos grupos, Norte y Sur, con 16 entidades en liza. La competición se va a desarrollar, así, con una primera fase regular, que va a dictaminar ya los dos ascensos en juego y hasta 12 descensos directos, cuatro de ellos a Primera Nacional -cuarta categoría-.

Para que se comprenda más fácilmente, el campeón de cada grupo consigue el salto a la máxima división. Mientras, los dos últimos clasificados en cada caso bajan más de un escalón -son cuatro que van a Primera Nacional-. Ya por otro lado, cuatro equipos del Grupo Norte y otros cuatro del Sur pierden una categoría al caer, sin posibilidad de luchar por la salvación en segundo tramo, a Tercera RFEF -ocho en total-. Estos son los clasificados entre la undécima y decimocuarta plaza de cada liga particular. Así, y esto es esencial, esa primera etapa de la temporada va a reportar, algo es algo, seis permanencias. Son tres y tres, y van a corresponder a las escuadras situadas entre la quinta y décima posición. Les va a tocar, por tanto, disputar una fase de permanencia las 12 entidades ubicadas entre el quinto y el décimo lugar.

Llegado el punto de ese tramo para escapar del descenso a Tercera RFEF, la pugna por continuar en Segunda RFEF -actual Reto Iberdrola- se va a producir en formato de eliminatorias. Aunque tampoco es exacta esa definición pues sólo va a haber un duelo para cada equipo. Dicho de otro modo, los seis equipos del Grupo Norte se miden a los seis del Sur en una única ronda, que además es a partido único. El encuentro, que es decisivo, se va a disputar en el campo del conjunto mejor clasificado. Acerca de los emparejamientos, estos se dan por cruce de posiciones, de forma que el quinto de un grupo se enfrenta al décimo del otro, el sexto contra el noveno y el séptimo contra el noveno -esto entendido para los lugares de Norte y Sur, claro está-. De ahí van a salir, en efecto, seis clubes que continúen en el segundo escalón nacional y otros seis que caigan a Tercera RFEF.

El caramelo de la Copa de la Reina

Como nota positiva entre tanto jaleo se encuentra, dicho está, la participación tanto del Córdoba Femenino como del Pozoalbense en la nueva edición de la Copa de la Reina. Así es al abrir la RFEF, en lo que es un caramelo ante el estrés que genera el curso liguero, a muchas más entidades. Van a ser en total 48 los clubes que participen: los 18 que la pasada campaña militaron en Liga Iberdrola, los 26 que estuvieron en Reto Iberdrola -con la resta de los filiales y dependientes- y los cuatro que se proclamaron campeones de Primera Nacional. La primera eliminatoria es para los 32 equipos que en esta ocasión están en la segunda categoría, con ronda a partido único. Después, los 16 vencedores de dicha fase vuelven a disputar la segunda, por lo que sólo van a restar ocho para dieciseisavos. Ahí entran en escena ya ocho rivales de la máxima división: los clasificados entre el noveno y el decimocuarto en la 2020-21.

La temporada comienza el 4 y 5 de septiembre

Por último, en una jornada marcada por tanta novedad, también se conocen, como ya está escrito, las fechas del calendario de competiciones femeninas para la complicada campaña 2021-22. El Córdoba Femenino y el Pozoalbense arrancan su singladura en el Grupo Sur de Reto Iberdrola el fin de semana del 4 y 5 de septiembre. Mientras, el campeonato regular finaliza el 28 o 29 de mayo. Finalmente, la fase de permanencia, en caso de disputarla, se va a desarrollar el 4 y 5 de junio. En cuanto a la Copa de la Reina, la primera eliminatoria, que es en la que inician su andadura los clubes de la provincia, está prevista para el 6 y 7 de octubre, con la segunda, por si llegara alguno de los dos, fijada el 10 y 11 de noviembre.