El Ciudad de Lucena cae con honores ante el Leganés

Era una de esas tardes para soñar. De los días grandes en el fútbol humilde. De los que no se olvidan. Como aquel día frente al Sevilla FC, ahora fue otro equipo de Primera División como el CD Leganés el que visitó la localidad aracelitana y el cual sufrió mucho para doblegar a un combativo Ciudad de Lucena, que con sus limitadas armas hizo creer a todo un municipio.

De hecho, el arranque del partido para el Ciudad de Lucena fue soberbio. Impecable y tan efervescente como se podía esperar, pues a los dos minutos ya levantaría a los miles de espectadores presentes de sus asientos, con un balón al palo de David Agudo que a punto estuvo de hacer que saltara la sorpresa ya desde el minuto uno. Esa acción dio paso a otro acercamiento más, en este caso con un saque de esquina tras el que los locales reclamaron penalti al acabar uno de los suyos derribado en el área. Pero en árbitro dijo que no había nada.

Con todo, el dominio de la posesión era claro para el Leganés, pero las ocasiones las ponían los jugadores de Antonio Jesús Cobos. El choque era un caldo de oportunidades continuo, ya que la primera llegada de los madrileños derivó en un penalti muy discutido por la grada. Eso sí, el mazazo que supuso le pena máxima, pronto se transformó en delirio cuando Iván Morales detuvo el golpeo de Óscar Rodríguez a los 20 minutos.

Esa parada incentivó aún más el ánimo del Ciudad de Lucena, que tres minutos después tendría otra disparo peligroso tras una falta botada cerca del área rival. Y por si no fuera suficiente, Nacho Fernández pondría a prueba al meta a la media hora con un chut lejano. No obstante, acto seguido de esa oportunidad, llegaría la primera ocasión de peligro real de los visitantes en acción de juego. La tuvo en sus botas Rober López desde la frontal, aunque no encontró portería.

Parecía que el choque se encaminaba al tiempo de descanso con tablas y sin goles, aunque en la recta final se iba a dinamitar todo. En primer lugar, los visitantes dispusieron de un nuevo penalti favorable, tras un mano a mano de Munir, que acabó derribado por Iván Vela. El mismo lo volvió a detener el arquero lucentino, pero ahora el propio atacante hizo el gol al recoger el rechace con el meta vencido.

Pero hasta el final lo iban a intentar los cordobeses, que al final encontraron la recompensa en el descuento. Un espectacular pase de Rivera fue directo hacia David Agudo, y este batió al portero con un certero disparo lejano desde la diagonal. Camino de vestuarios, la locura era máxima en el feudo lucentino. Había que creer y se podía soñar.

Con todo, esa esperanza se volvió de nuevo más fría nada más iniciarse el segundo tiempo, ya que el Leganés emprendió un rápido contragolpe tras saque de esquina local, y que finalizó con el balón en los pies de Juan Cruz, que solo ante el portero hizo el segundo para los suyos. De ahí en adelante, el choque fue casi un monólogo del Leganés, que acorralaba al Ciudad de Lucena siempre que podía. Y es que los locales estaban sufriendo ya los estragos del cansancio.

Sea como sea, las rotaciones fueron mucho mejores en las filas celestes, ya que eso provocó un desenlace de partido de máxima igualdad y en el que hubo esperanza de estirar el duelo, al menos, hasta la prórroga, prácticamente hasta el pitido final. Hubo acercamientos de todos los colores, aunque en Lucena ya no volvería a marcar, cayendo con orgullo y honor nuevamente frente a un equipo de Primera División.