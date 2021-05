Diego Caro: "Este 'play off' es un regalo que debemos disfrutar y competir hasta el final"

Encuentros en la tercera fase. En el caso del fútbol más modesto en la campaña 2020-21, no es ni mucho menos una película de ficción. Más que otra cosa, se trata de un guion de ilusión para localidades medianas de la geografía española que sueñan con acercarse al fútbol profesional y codearse con clubes de mayor tamaño. Es el caso del Salerm Puente Genil, que obtiene una segunda oportunidad de subir de categoría tras la caída de rendimiento paulatina en la 2019-20, donde, tras un gran inicio, no pudieron certificar su ascenso a Segunda División B. En una situación de pandemia que poco a poco va remitiendo, el cuadro rojinegro encara con ilusión esta etapa de eliminatorias tras dos fases de grupos. Enfrente tendrá a otro equipo cordobés, el Pozoblanco, en lo que serán los cuartos de final por un puesto en la Segunda RFEF el siguiente año.

La viva imagen de la ilusión es Diego Caro, técnico del Salerm Puente Genil desde la temporada pasada, que atiende a CORDÓPOLIS en los prolegómenos de un partido de alta relevancia tanto para el club como para el pueblo. "Aquí no hay marcha atrás, que ya si te equivocas te puedes quedar fuera y a un partido todos los rivales son difíciles, todos los rivales son fuertes y cualquier equipo te puede ganar. Por lo tanto, en estas eliminatorias son clave los pequeños detalles. Es decir, hay que estar muy concentrados, intentar no regalar nada e intentar no equivocarnos", explica sobre el duelo el preparador de Villa del Río, que sólo tiene palabras de elogio hacia su contrincante, el CD Pozoblanco de Emilio Fajardo. "Es un rival con una historia detrás muy importante, no debemos de dejar pasar que es un club que ha estado muchos años en Tercera, que en los últimos años ha jugado 3 o 4 play off de ascenso a Segunda B y que es un club con mucha solera y con mucha historia. Nosotros llevamos poquitos años en Tercera, es verdad que se están haciendo muy bien las cosas aquí en Puente Genil y fruto de ello hemos conseguido este play off. El año pasado, por culpa de la pandemia, quizás no conseguimos un nuevo play off, que hubiera sido algo histórico para el pueblo de Puente Genil", afirma.

El cuadro pontanés accede a esta fase de eliminatorias tras quedar sexto de seis equipos después de finalizar entre los tres primeros en la fase inicial. El San Roque de Lepe y el Xerez Deportivo se impusieron con puño de hierro y el propio Puente Genil y el Ceuta tendrán que ir por la vía larga, mientras que el Ciudad de Lucena y el Xerez CD entrarían en las semifinales de esta etapa del campeonato. Así, Diego Caro otorga un gran mérito a lo cosechado en la segunda fase dado el tamaño de la entidad de la que es entrenador. "El equipo ha competido francamente bien si tenemos en cuenta los conjuntos contra los que hemos jugado, equipos que son totalmente profesionales, que nos doblan e incluso nos triplican el presupuesto, con una masa social importante por parte de ellos, como hemos podido ver, sin ir más lejos, en este último partido en el Manuel Polinario, donde se desplazaron más de 500 aficionados del Xerez CD", apostilla el preparador villarense, que evalúa con sobresaliente este último tramo del equipo, añadiendo a lo anterior que "evidentemente tenemos que ponerle una nota muy alta a nuestro equipo. Hemos hecho muy buen play off. Hemos disfrutado de estos partidos, un play off histórico, por primera vez el Salerm Puente Genil jugaba un play off a 2ªB, en este caso a Segunda RFEF. Además, han tenido minutos todos los jugadores, han podido disfrutar todos del play off y estoy muy contento".

El duelo a partido único se celebrará en el Manuel Polinario, hogar habitual de la escuadra rojinegra y cuyas gradas han sido copadas -en la medida de lo posible ante las restricciones por el Covid-19- por fieles aficionados. Evidentemente, es una baza que tendrá que jugar a su favor el Salerm Puente Genil. "Jugar en nuestro campo es un punto a nuestro favor. Esperamos un Polinario de gala, un Polinario donde se vuelque todo el pueblo de Puente Genil para poder seguir viendo a su equipo compitiendo en los play offs", asevera. Además, Diego Caro no se conforma y explica que tienen "que tener en cuenta que el equipo ya ha hecho muy bien las cosas y ha aprobado con nota la competición que hemos disputado, pero esto es un regalo que debemos de disfrutar, que debemos de jugar y de competir hasta el final. Estoy seguro de que nuestra afición, como siempre, va a responder, va a llenar las gradas del Polinario, nos va a ayudar, nos va a apoyar y ojalá seamos capaces de darle una alegría". Confianza máxima en los fieles pontaneses.

En 30 minutos abrimos nuestras taquillas para que podáis conseguir las entradas 🎟 para los PlayOff de Ascenso.

¡No te quedes sin la tuya! 🤗#juntossomosmasfuertes #hagamoshistoria

❤️🖤 pic.twitter.com/vPpA4pGDpV — Salerm Puente Genil (@SalermPG) 19 de mayo de 2021

Con la afición en las gradas, además, tendrá que influir, obviamente y mucho, lo que pase sobre el césped en un formato sin precedentes en la temporada: a partido único, sin oportunidad para fallar y ante un duro rival al que se enfrentaron en el primer tramo. Diego Caro tiene claras las claves para el triunfo final. "Mentalmente tenemos que ser muy fuertes, evidentemente, porque va a ser un duelo que va a ser muy competido. Ya lo fue en la primera fase de la competición liguera, donde empatamos en el Polinario y empatamos allí en Pozoblanco. Sabemos que nos enfrentamos un rival que tiene las ideas muy claras, que sabe lo que tiene que hacer en cada momento y que es un rival que son la mezcla de veteranía y juventud: chavales jóvenes, muy rápidos y vienen sin ningún tipo de presión con los deberes ya hechos", señala el técnico del Salerm Puente Genil.

Aun así, no se fía de que ambos ya tengan sus expectativas cumplidas. "Esto no quiere decir que nosotros tengamos presión, porque entiendo que también hemos hecho los deberes ya metiéndonos en este play off, compitiendo y disputando esa fase de ascenso contra los equipos que he dicho anteriormente. Los dos equipos queremos seguir jugando, queremos seguir compitiendo hasta lo máximo. Ese gen competitivo al final lo tenemos los dos equipos. Lo que queremos es hacer un buen partido, disfrutar con nuestra gente, como ya disfrutó el domingo pasado ante el Xerez CD, darle continuidad a esa victoria y ojalá el domingo todo aquel que se acerque al Polinario pueda disfrutar de su equipo", finalizó un Diego Caro que no quiere que dejar escapar una nueva oportunidad de seguir ilusionando al aficionado al fútbol de Puente Genil.