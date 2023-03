Álex Calvo, presente en la clasificación de España para el Europeo sub 19

Defender en el terreno de juego a tu país es el sueño de la mayoría de los futbolistas que intentan llegar -o llegan- a las categorías profesionales de esta disciplina deportiva. Por ello, no es de extrañar que haya tantos jugadores que se emocionen al recibir la llamada de su selección, a pesar de no ser en la absoluta porque de ahí puede haber un crecimiento tanto a nivel deportivo como en lo personal. De hecho, no son pocos los cordobeses que están inmersos en los combinados nacionales y en la actualidad han podido dar un paso al frente. Por un lado, Álex Calvo, propiedad del Málaga CF, ha estado presente en la expedición de la selección española que ha conseguido la clasificación para el Europeo sub 19, mientras que Antonio Blanco, jugador del Deportivo Alavés , ha tenido minutos en los dos amistosos que el combinado sub 21 ha disputado ante Suiza y Francia.

La selección sub 19 tenía un duro objetivo: clasificarse al Europeo sub 19 a través de la Ronda Élite. El grupo era complicado con Luxemburgo, Dinamarca y una Ucrania que era el rival definitivo para que este plantel nacional consiguiese la principal meta. En los encuentros ante la selección danesa y luxemburguesa, el cordobés Álex Calvo tuvo minutos durante la segunda mitad y volvió a repetir este planteamiento el seleccionador José Lana para el duelo definitivo ante la escuadra ucraniana. De hecho, esta jugada le salió bien ya que España venció a su contrincante por amplio 4-0 y se aseguró la clasificación como primero de grupo.

Por su parte y siguiendo con el hilo de los seleccionados, Antonio Blanco ha sido partícipe del debut del seleccionador Santi Denia en los dos amistosos disputados en este tramo de selecciones. La escuadra nacional sub 21 venció a Suiza con varias dudas y con el cordobés partiendo en el banquillo, mientras que este miércoles tenía un duro desafío en frente. De hecho, el combinado español se medía a Francia para saber su nivel real y justamente Blanco partió de titular en el pivote, consiguiendo firmar las tablas a su visita al conjunto galo en tierras francesas.