Zequi pone su acento en el top de la LNFS

La recompensa individual al buen trabajo colectivo ha vuelto a verse reflejada en los premios de la semana de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que ha vuelto a considerar al Córdoba Patrimonio de la Humanidad como uno de los conjuntos más destacados de la Primera División. No es algo ajeno ya para la entidad califa, aunque no por ello deja de ser reseñable. El cuadro blanquiverde ofreció una notable exhibición de juego ante el todopoderoso FC Barcelona, al que tuvo contra las cuerdas durante buena parte del partido, que finalmente se resolvió con empate a dos, resultado significativo teniendo en cuenta el enorme potencial de la entidad azulgrana, a día de hoy, el mejor club de Europa. Ahí es nada. Los de Josan González se lo dejaron todo sobre la cancha de Vista Alegre para seguir sumando a su botín particular y continuar así soñando con el play off.

Y uno de los que más sobresalió en ese apartado, sin duda, fue el gaditano Zequi. El ala estuvo formidable en prácticamente todos los aspectos del juego, marcó y acabó siendo nombrado como el Jugador Estrella JOMA del partido tras la votación popular entre todos los espectadores de Gol TV. Un reconocimiento que le ha permitido, además, entrar una semana más en el top de la LNFS, en concreto, en su quinteto ideal.

Su gran definición ofensiva, unida al sacrificio y trabajo en defensa debido a las bajas del plantel cordobés, le consagran como uno de los grandes artífices del punto obtenido por el Córdoba Patrimonio. Un mejor cinco que comparte junto a Antonio Navarro (Manzanares Quesos El Hidalgo) en la portería, Marc Tolrà (Levante UD) en la posición del cierre, Eloy Rojas (Palma Futsal) como segundo ala y Juanan (Real Betis Futsal) en la referencia ofensiva.

Con todo, no quedan ahí los reconocimientos para Zequi, ya que su gol también ha sido premiado. Así es, la LNFS ha considerado el tanto del gaditano como uno de los mejores de la semana, en concreto, el tercero más sobresaliente entre los artilleros de la competición. Corría el minuto ocho de encuentro cuando el jugador recibió un pase de Viana cercano a la media cancha. Y no dudó. Tras dejar atrás a Ferrao con una magnífica finta, Zequi puso la directa hacia la portería, dejando a su paso a Ortiz y a Marcenio, y finalmente fusiló con la zurda haciendo ineficaz la salida de Feixas.