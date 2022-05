Saura recupera sensaciones y entra en el top de la LNFS

Derrota muy dura la que sufrió este pasado fin de semana el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Después de dos triunfos consecutivos ante dos de los grandes de la categoría, el cuadro blanquiverde visitaba el Fútbol Emotion Zaragoza, equipo de la zona baja, con la intención de prolongar su dinámica y acercarse aún más al play off. Pero la condición de superviviente de los maños también jugó y, de hecho, se hizo más efectiva si cabe, ya que los locales dominaron el encuentro en juego y sensaciones en su mayor parte. Eso sí, pese al amargo sabor que dejó el partido, lo cierto es que siempre hay notas positivas para extraer. Es más, el propio Josan González se mostró “muy orgulloso” de sus jugadores, que lo habían dado todo ante un adversario que jugó sus cartas a la perfección. En esta ocasión, tocó cruz. Pero sigue habiendo resquicios para creer.

En este sentido, en ese ambicioso reto que se han marcado los cordobeses, una vez alcanzada la permanencia matemática, será imprescindible que el técnico pueda contar al 100% con todos sus efectivos. Para dicha contienda faltó de nuevo Pablo del Moral, mientras que Jesús Rodríguez también se quedó fuera de la convocatoria. No obstante, a nivel de sensaciones dio un paso adelante el murciano Alberto Saura, que está viviendo una dura campaña marcada por las lesiones. El futbolista vuelve a entrar en dinámica del equipo y pretende, poco a poco, recuperar su mejor versión, esa que le llevó el pasado año, incluso, a debutar con la selección española absoluta.

Ante el Zaragoza, Saura firmó el único gol de los cordobeses, que supone su octavo tanto en tan solo 16 choques con el Córdoba Patrimonio. Un gol de bella factura y que no ha pasado desapercibido para la Liga Nacional de Fútbol Sala, que lo ha reconocido como uno de los mejores de la semana. En concreto, es el cuarto más destacado de la jornada 25 y el mismo se produjo en el ecuador del segundo tiempo, en una acción de presión de Saura, que consiguió arrebatarle el balón a su defensor y plantarse solo ante el guardameta, frente al que no falló en el mano a mano para poner el 1-1. No obstante, los problemas de faltas condicionaron al cuadro califa durante los minutos siguientes.