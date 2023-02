Sin reacción

Dos de los equipos referentes de la provincia cordobesa necesitan y ansían que el punto de inflexión llegue cuanto antes y el que pone todo su coraje y sus ganas sobre el 40x20 tenía una nueva oportunidad este viernes en tierras sevillanas. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad viajaba hasta el mítico Pabellón de San Pablo en busca de doblegar al Real Betis Futsal y cerrar su racha negativa que le ha hecho estar en zona de descenso a Segunda División. El cuadro dirigido por Josan González sabía que tenía la capacidad para superar a un conjunto bético que sorprendió a su rival en los primeros minutos de la primera mitad.

Un encuentro que comenzó con un Real Betis Futsal queriendo contentar a una afición que no ha tenido muchas alegrías a lo largo de esta temporada en su propio pabellón. Y es que el conjunto verdiblanco tan solo ha podido vencer esta temporada en dos ocasiones sobre la pista de San Pablo, siendo su asignatura pendiente durante esta campaña regular y esto mismo quería remediar desde esta misma jornada. Los locales salieron al 40x20 con una energía mayor que a la de su rival y gozaron de los primeros acercamientos con relativo peligro, obligando, en uno de ellos, a Fabio a despejar un disparo obra de Piqueras.

Por su parte y tras este arreón inicial, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad se despegó de esa presión inaugural y consiguió oxígeno, concediendo muy pocos errores defensivos, aspecto clave durante los últimos encuentros y que le ha costado más de una derrota a los blanquiverdes. De hecho, el encuentro entró en una nueva fase, con ambos equipos disputando la posesión del balón y, a pesar de que el Real Betis Futsal dominaba en cierto modo el duelo, los chicos dirigidos por Josan González comenzaron a mirar al arco rival con más facilidad y Viana tuvo una clara ocasión tras una jugada individual, pero se encontró con un gigantesco Sarmiento que desvió a saque de esquina.

Una vez superado el ecuador del primer periodo, el conjunto blanquiverde dio un paso al frente viendo que el Real Betis Futsal había bajado un poco el ritmo frenético que impuso a lo largo de la primera parte de estos 20 minutos. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad se sintió cómodo sobre la pista y avisó en primera instancia por medio de Zequi, pero, finalmente, se adelantó desde los cinco metros gracias a una pena máxima perfectamente ejecutada por Alberto Saura. Sin embargo, poco le duró la alegría al cuadro cordobés, ya que Fernando igualó la contienda en un doble penalti e impuso el empate en el marcador.

En cambio y si pareció que fue efímero la ventaja blanquiverde, más lo fue la igualada por parte bética. En la jugada inmediatamente posterior al doble penalti verdiblanco, Pablo del Moral estuvo muy listo a la hora de poner en juego un saque de banda, dejando así completamente solo a un Zequi que no desaprovechó la oportunidad de imponer nuevamente la ventaja en el marcador. Aun así, el movimiento no iba a parar y los tantos seguían sucediéndote. Tanto fue así que Eric Pérez impuso nuevamente el empate y, esta vez sí que sí, ambos clubes encararon el túnel de vestuarios con el duelo totalmente abierto de cara a la segunda mitad.

Sin embargo, este nuevo periodo dejó claro que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad seguía pecando de errores defensivos inexplicables que dejaban la vía abierta a su rival. En una mala salida de balón, los béticos se encontraron con un balón franco para que Carrasco aprovechase y adelantase a los verdiblancos en el marcador. Este sí que fue un duro varapalo para unos chicos dirigidos por Josan González que estaban por primera vez en el duelo por detrás en el marcador. De hecho, los visitantes estaban pasando por el peor tramo del partido y Fabio se erigió como el gran salvador, evitando que el Betis cerrase definitivamente la victoria.

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad desapareció en el inicio de la segunda mitad tras dar el do de pecho en el final de la primera. No hay explicación posible, solo que el Real Betis Futsal dio ese paso al frente necesario para conseguir la victoria y Piqueras incrementó la distancia después de superar a Fabio con una hermosa vaselina. Aun así y a pesar de su irregularidad, el cuadro blanquiverde seguía vivo en el partido y, a falta de cuatro minutos y tras una posible falta no pitada a los locales, recortó la distancia a tan solo un tanto gracias al gol de Pablo del Moral.

En este tramo final del partido, la emoción era tal que la agresividad y las amonestaciones comenzaron a ser las tónicas habituales, siendo una auténtica batalla la que se estaba viviendo en un Pabellón San Pablo que aún tenía mucho que decir en estos últimos instantes de la segunda mitad. Sin embargo, todo ese esfuerzo quedó en nada. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad acabó cayendo después de no tener la precisión necesaria en el juego de cinco y seguirá una jornada más en los puestos de descenso a Segunda División.