Sin perder el rumbo

Volver a jugar, pero no de cualquier manera. La preparación es imprescindible, pero no a cualquier precio. Jugar para crecer, siempre y cuando el castillo de naipes no se venga abajo. Por ello, en determinadas circunstancias es mejor dar un paso atrás para tomar impulso y seguir hacia delante. Precisamente ese ejercicio de madurez es el que tuvo que hacer el Córdoba Patrimonio de la Humanidad la pasada semana. Por pura necesidad. En pleno éxtasis de la pretemporada, y con el inicio liguero a las puertas, el cuadro blanquiverde se vio en el compromiso de suspender su último amistoso por falta de efectivos. Así es, apenas cinco jugadores estaban disponibles de la primera plantilla, dos de ellos porteros. Por tanto, y como aseguró Josan González, lo mejor era “parar” y así “no meter dos partidos en cuatro días con todas las incidencias que tenemos”. No obstante, una vez que la enfermería ha tenido un pequeño respiro y que han llegado refuerzos esperados, es la hora de continuar.

En efecto, el cuadro cordobés, tras la mencionada suspensión del duelo en Doña Mencía ante el Manzanares Quesos El Hidalgo, retorna este mismo martes (21:00) a la senda de los encuentros amistosos de pretemporada. Los blanquiverdes, en la recta final de su preparación, visitan el Pabellón La Juventud de Martos para medirse al Jaén Paraíso Interior FS. Será la segunda vez que ambos equipos se citen este verano, pues ya lo hicieron en la semifinal de la Copa de Andalucía celebrada en El Ejido. En dicho duelo, los amarillos salieron victoriosos.

Más allá de la pura emoción que puede acontecer un derbi andaluz, lo cierto es que el propósito del Córdoba Patrimonio pasa, en este caso, por superarse a sí mismo. Dejar atrás poco a poco los problemas físicos y volver lo antes posible a recuperar el tono de competición, con la intención de “llegar al 100% al 9 de octubre que es lo que queremos”, apuntó el preparador pontano. Que duda cabe que en la mente de muchos estará aquella dolorosa semifinal ante los jienenses, enfrentamiento en el que los califas estuvieron lejos de su mejor versión y sucumbieron claramente, no pudiendo así revalidar su condición de campeones de la copa autonómica.

Sea como sea, la mejor noticia es que Josan González recuperará a algunos de los hombres con problemas físicos, hecho que posibilitará que la enfermería cordobesista vea reducido su aforo. Entre esos jugadores no estarán Ismael López, con una lesión grado I-II en su aductor izquierdo; Miguelín, en la fase final de la recuperación de su dolencia muscular; y Lucas Perín, con tan solo una sesión de trabajo con el grupo.

El amistoso en Martos será el primero de los dos compromisos a los que tendrá que hacer frente en esta semana el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. El segundo, en lo que será la presentación oficial ante su público de la primera plantilla y las categorías base, llegará el próximo sábado (20:00). El rival, el Real Betis FS, el otro equipo andaluz de la Primera División.