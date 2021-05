Otra más: el Inter de Boyis y Cecilio, campeón de la Copa del Rey

El mejor fútbol sala nacional nuevamente con representación califal. A pesar de que ha faltado un equipo en la élite de este deporte durante muchos años antes de que llegase el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, la capital andaluza siempre ha sido una buenísima cantera, exportando calidad al 40x20 de los equipos más punteros del mundo. De hecho, este protagonismo también se extrapola a un combinado nacional donde el seleccionador Fede Vidal confía en varios jugadores cuya procedencia es cordobesa. Gracias a esto, no es de extrañar que en las principales competiciones españolas exista producto califa y así ha sido en la final de la Copa del Rey. Tanto es así que el Movistar Inter de Boyis y Cecilio se ha medido frente a frente con ElPozo Murcia de un Ismael que, a pesar de tener ya ficha con el primer equipo, no ha podido disfrutar de minutos.

A pesar de todas las circunstancias sanitarias que se han generado con la irrupción de la Covid-19 en la sociedad española, tanto Industrias Santa Coloma, Movistar Inter, Levante UD FS y ElPozo Murcia se han reunido en la localidad catalana Santa Coloma de Gramenet para disputar la final four de la Copa del Rey. Debido a esto, el conjunto colomense quería levantar el título en su propio pabellón y dieron un muy buen nivel ante un cuadro madrileño que aprovechó su pólvora de cara a puerta para decantar la balanza (2-1), accediendo a una final que ya esperaba con anterioridad un viejo conocido para la entidad natural de Torrejón de Ardoz. Y es que ElPozo Murcia sufrió excesivamente ante uno de los mejores planteles de toda la máxima categoría del fútbol sala español. El Levante UD FS cayó finalmente eliminado ante el conjunto murciano en una tanda de penaltis donde el guardameta Juanjo fue vital para el devenir de su equipo en esta competición (3-3 y 2-4 en la pena máxima).

Un partido que arrancó con la intensidad propia de dos equipos que querían levantar el trofeo copero. Por ello, ElPozo Murcia, sabiendo la superioridad mostrada por el Movistar Inter en las últimas competiciones nacionales, salió con una marcha más al 40x20 catalán. Tanto fue así que Rafa Santos adelantó al cuadro murciano en el primer minuto del encuentro merced a un buen reverso del jugador charcutero. Sin embargo, los chicos dirigidos por Tino Pérez no fueron adueñados por las dudas y rápidamente dieron la vuelta al electrónico, asestando un duro golpe antes del paso por vestuarios tras los tantos de Raya, Cecilio y Fernando. La vuelta al parqué después del descanso no pareció alterar la tónica transcurrida en los primeros 20 minutos, ya que Pito hizo el cuarto en la pista colomense y pareció sentenciar el encuentro, aunque no iba a ser tan fácil. El técnico Diego Gustozzi decidió que era buena opción sacar al portero jugador cuando restaban aún 13 minutos para la finalización del choque y cambió totalmente el guion del partido. Pol Pacheco y Paradynski pusieron emoción hasta el final, pero no evitaron que Pola certificase la victoria en los últimos instantes para un Movistar Inter que se alzó con el título de campeón de la Copa del Rey.