Miguelín: "Tenemos ganas de encontrarnos con nuestra gente"

Un futbolista que ha demostrado ser un señor tanto fuera como dentro de la pista. Los profesionales de cualquier deporte siempre se caracterizan por ser ejemplos para los más niños. Por ello, muchos de estos intentan cuidar su imagen a través de terceros que le aconsejan, pero Miguelín siempre ha sido sincero y ha mostrado una empatía muy grande con la sociedad que le rodea, sintiendo una serie de emociones con su trayectoria pasada y con los equipos que ha vestido su camiseta. De hecho, el balear se reencontrará nuevamente con el club que le vio crecer futbolísticamente. El ala del Córdoba Patrimonio de la Humanidad se enfrentará contra el Palma Futsal en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre en lo que será el debut liguero de la entidad blanquiverde una nueva temporada en la máxima categoría del fútbol sala español. Gracias a esto, el jugador se muestra contento por volver a enfrentarse contra el que fue su equipo, pero admite que lo que más le ilusiona es volver a ver a su hinchada. "Tenemos ganas de encontrarnos con nuestra gente", admite a los medios del club.

Primeramente, Miguelín no se termina de creer que el debut del curso regular en la pista cordobesa vaya a llegar. El balear se muestra ilusionado por ver a su gente en el pabellón y admite que esta ayuda llegará en el mejor momento. "Si nos dices hace ocho o diez semanas que llevamos de pretemporada que vamos a poder jugar en Vista Alegre el segundo partido de liga, pese a que tenemos un rival enfrente muy poderoso y que está haciendo las cosas muy bien, pues estamos deseosos. Tenemos ganas de encontrarnos con nuestra gente, nuestro sexto jugador que nos va a hacer mucha falta a lo largo de la temporada y estamos deseando reencontrarnos con ellos este sábado y brindarles una victoria".

Por otro lado, el encuentro ante Palma Futsal siempre está marcado en el calendario para el futbolista balear. Sin embargo, Miguelín piensa en otras cosas distintas para este mismo sábado. "Siempre que me enfrento a Palma es un partido especial porque ellos me dieron la oportunidad y creyeron en mí en un momento con más de dudas, cuando yo era más pequeñajo. Siempre es especial porque llevo muchos años fuera de casa, como los 10 años en Murcia. Ya me he acostumbrado a ese tipo de partidos y estoy deseando reencontrarme con nuestra gente, que el Palacio ruja, brindarles un buen partido y que a partir de ahí intentemos sumar, que es lo que queremos hacer", añade un futbolista que valora el gran trabajo que está realizando el conjunto balear a lo largo de las últimas temporadas. "Palma Futsal está haciendo unos grandes años con grandes plantillas. Está prácticamente optando a todo y este año ha empezado muy fuerte. El otro día superó al Barcelona en todas las facetas del juego, pero nosotros intentaremos no cometer muchos errores para que ellos no vivan de eso e intentar materializar las que tengamos para tener opciones en el partido", culmina.