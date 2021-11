Lucha y tesón para puntuar en Amate

Un auténtico partidazo para prácticamente cerrar la quinta jornada de la Primera División. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad llegaba a su ciudad fetiche, a una tierra donde tan solo ha perdido una vez y donde se empezó a fraguar verdaderamente el ascenso a la máxima categoría de este deporte a nivel nacional merced a un play off agónico donde el plantel cordobés consiguió acceder a la gran final por medio de una tanda de penaltis épica. Por ello, los de Josan González, a pesar de que sabían que era muy complicado conseguir los tres puntos, se medían con ambición y ganas a un Real Betis Futsal que no había comenzado del todo bien este primer tramo liguero con solamente una victoria en cuatro encuentros, pero que amenazaba a los blanquiverdes gracias a la planificación de una plantilla con vistas a pelear por los primeros puestos del campeonato regular.

El Centro Deportivo Amate sabía de la importancia del partido y se vistió para la ocasión. La afición verdiblanca agolpó el pabellón sevillano en busca de alentar a su equipo para batir a la revelación de la primera parte de la Primera División. El Real Betis Futsal tenía la intención de doblegar a un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que, a pesar de llegar a terreno bético liderando la máxima categoría del fútbol sala a nivel nacional, era el club menos favorito para alzarse con la victoria y eso intentaban demostrar los locales. El cuadro dirigido por Juan Antonio García -más conocido como Juanito- comenzó esta contienda dominando y llegando al arco defendido por Cristian Ramos por medio de Rubén Cornejo hasta en dos ocasiones, aunque los blanquiverdes no querían perder el ritmo del partido y Pablo del Moral rápidamente contestó con un disparo demasiado cruzado. Aun así, esta respuesta visitante hizo que el Real Betis diese un paso atrás, otorgando toda la posesión del esférico al plantel cordobés.

A partir de este preciso instante, la primera mitad fue para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. El conjunto dirigido por Josan González dominaba el encuentro a su antojo, demostrando el paso adelante que habían dado durante las cuatro primeras jornadas disputadas. Por su parte, el Real Betis Futsal optó por salir al contragolpe y a punto estuvieron de adelantarse en el electrónico por medio de un pase al segundo palo de Joselito que Raúl Jiménez no logró rematar con claridad. Mientras tanto, los blanquiverdes seguían intentando batir a Sarmiento -vigente campeón del Mundial de Lituania defendiendo la camiseta de la selección de Argentina-, pero el guardameta verdiblanco acometía todos los acercamientos visitantes. Sin embargo, la tónica efectiva del cuadro cordobés se perdió a lo largo de los últimos instantes de la primera mitad y dejó varias oportunidades para que el conjunto local se adelantase, aunque finalmente ambas plantillas se fueron al descanso con las tablas en el luminoso.

La vuelta tras el paso por vestuarios no hizo que la dinámica transcurrida a lo largo de la primera mitad fuese distinta. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad dominó en los primeros compases del encuentro, llegando con relativa fluidez a la meta defendida por Sarmiento y con claras oportunidades para ponerse por delante en el electrónico por medio de Pablo del Moral o Viana. Sin embargo y conforme los minutos iban pasando, el Real Betis Futsal iba creciendo poco a poco en la contienda, quitándole el balón a los visitantes y llegando con más determinación al área cordobesa. Tanto fue así que los locales avisaron en primera instancia gracias a una buena jugada trenzada que Del Moral quitó de los pies a Lin cuando ya se cantaba el gol en el Centro Deportivo Amate, aunque esto no iba a tardar en suceder. Este último internacional español marcó a placer para hacer el primero en el electrónico, pero esta alegría bética iba a ser efímera. Prácticamente en la siguiente jugada, Shimizu recibió un pase filtrado de Pablo del Moral y a la media vuelta batió a Sarmiento con un disparo raso.

Esta alteración en el marcador tan seguida hizo que el partido se revolucionase en cuestión de segundos. Sin embargo y una vez que la contienda se relajó, tanto el Córdoba Patrimonio de la Humanidad como el Real Betis Futsal sabían que un punto no era tan malo dentro del escenario en el que el encuentro se encontraba. Gracias a esto, ambos conjuntos preferían no realizar tantos riesgos para así no cometer ningún error defensivo. En cambio, el poderío ofensivo seguía estando y Lin estuvo a punto de hacer el segundo tras una grandiosa pared en mitad de la pista, pero Cristian apareció para salvar a su equipo. Aun así, el encuentro iba a deparar una acción muy polémica. Pablo del Moral interrumpió la carrera de Lin y los colegiados decretaron doble penalti y expulsaron al mostoleño. Una cartulina muy dudosa y que Buendía no pudo materializar desde los diez metros merced una buena intervención del guardameta blanquiverde. A pesar de las acometidas béticas, Ramos sostuvo a sus compañeros para así lograr un punto importantísimo en una pista muy complicada.