Juanma Cubero: “El equipo merece un aplauso, ha hecho una temporada sensacional”

Lenta pero inexorablemente, como ocurre cada año, la temporada toca a su fin. De hecho, apenas restan competiciones por concluir para los clubes de la provincia. Entre los que tienen la campaña concluida, recientemente además, se encuentra uno de los mejores equipos de la 2020-21, también a nivel nacional. Sin embargo, cierra el curso antes de lo esperado y con una sensación realmente desagradable. Ahí surge la figura de un Deportivo Córdoba que apenas empatara un encuentro y cediera tres de los 24 disputados en formato regular -pero en dos fases- pero pierde enseguida la ocasión de pugnar por el ascenso a Primera. No es más que otra consecuencia de la complejidad ocasionada en todas las disciplinas por la pandemia de Covid-19, con un sistema en este caso un tanto injusto. Con todo, la percepción del cuadro cajista, y en torno a él, debe ser muy positiva debido a su espectacular trabajo en la pista.

Precisamente ésta última idea es la que defiende el entrenador del conjunto cordobés, Juanma Cubero, que como es habitual en cualquier equipo y cada temporada a su fin, realiza balance de lo sucedido. Antes de la mirada al global del curso en Segunda, el técnico admite que “el desenlace fue duro, cruel para el equipo”. “Creo que no nos merecíamos ese final”, expresa en relación al último encuentro, el disputado ante La Algaida el pasado sábado y que supusiera la eliminación en primera ronda del play off. “Pero sabíamos también que después del trabajo tan bien hecho, esto podía ocurrir. En estas eliminatorias el factor cancha no garantiza el triunfo y puede que nos pesara un poco la ansiedad o el favoritismo por ganar en esta ronda”, añade el preparador del Deportivo Córdoba. El papel de principal aspirante había de ser suyo, al menos dentro de la promoción grupal -del Grupo III-, tras unos guarismos espléndidos.

El equipo llegó al tramo decisivo con 20 triunfos en 24 encuentros, con la bárbara cifra de 121 goles a favor y la reducida de 33 en contra. Estos dos últimos registros fueron los mejores de toda la categoría, lo cual no es baladí. “Si lo miramos por clasificación, el equipo era favorito. Había también un ambiente de favoritismo porque en los dos partidos de liga regular vencimos, tanto en su casa como en la nuestra, de forma holgada”, considera Juanma Cubero. “Pero en los partidos a eliminatoria, sin nada que perder, los equipos salen un poco más con tranquilidad. Sí puede ser que el factor cancha o el factor público nos generarán un poco de ansiedad en momentos claves para igualar el partido”, aclara. “Nos pudo la presión”, concluye en este sentido. Eso sí, no obvia la magnífica respuesta de la hinchada cordobesa en ese choque final con La Algaida: “Aprovecho para agradecer a la afición el apoyo que tuvimos”.

Pese a todo, y ya sí con la perspectiva de la globalidad de la campaña, el entrenador del cuadro cajista subraya que “valoraría en sobresaliente” el rendimiento del equipo. “No quiero que un partido nos manche la temporada. El ascenso sería matrícula de honor”, arguye al respecto. Así, en su balance de fin de curso, recuerda que el mérito de lo conseguido es mayor por todas las vicisitudes existentes. “El equipo empezó a trabajar en agosto, en plena pandemia y con muchos problemas. Llegamos a la Copa de Andalucía, donde hicimos un campeonato sensacional y ganamos. Y después hubo Covid en el equipo, muchas circunstancias y llegamos a la liga regular, en la fase 2, en el primer puesto”, expone con orgullo. “La temporada la catalogo de sobresaliente, siempre con margen de mejora, claro, pero creo que el equipo se merece un aplauso muy fuerte porque lo ha hecho sensacional”, concluye.

No obstante, resulta esencial, o cuando menos interesante, conocer la opinión sobre el formato de competición que tiene Juanma Cubero. “Es justo o injusto depende de la posición en que cayeras. Está claro que en otros años, sin pandemia, el puesto que hemos conseguido en la liga regular nos otorgaría un play off directo”, explica. Pero no busca excusas, ya que “esto ha tocado así, lo han hecho por cercanía y supongo que también por el tema económico y es lo que hay”. “No lo catalogaría de justo o injusto, pero sí es verdad que en este caso a nosotros no nos ha favorecido porque en una eliminatoria a doble partido hubiéramos tenido una opción más. Esto ha tocado así y es como viene”, reitera. La cuestión final, como es lógico, versa sobre el presente y el futuro. “Ahora toca desconectar, aunque seguimos trabajando. Nos pondremos pronto en contacto con la directiva para ver a qué acuerdo llegamos para seguir y con qué objetivo y con qué plantilla”, señala. Por su parte, lo importante es que está “dispuesto a luchar otro año más por conseguir el ascenso”.