Juanma Cubero: "Las chicas tienen ganas de hacer grandes partidos"

Una temporada ilusionante. El carácter del Deportivo Córdoba es digno de elogiar y no solo por la campaña que está realizando. Un proyecto que tocó la gloria en el pasado y que tiene ganas de volver a la máxima categoría del fútbol sala femenino. Por el momento, las chicas dirigidas por Juanma Cubero están siguiendo el guion establecido, aunque el sendero comienza a complicarse de cara a la segunda fase. Sin embargo, el cuadro cordobés tiene la confianza por las nubes, gracias al trabajo mostrado a lo largo del primer tramo de la temporada. A pesar de que sus próximos rivales serán de mayor categoría, el plantel cajista volverá a la pista con el mismo objetivo, que no es otro que ascender a Primera División este mismo curso. "Las chicas tienen ganas de hacer grandes partidos", afirma el técnico a CORDÓPOLIS.

Una primera fase que ha sido espléndida para el Deportivo Córdoba, aunque su entrenador hace autocrítica en varios encuentros donde no se estuvo a la altura. "El rendimiento está siendo espectacular. Tengo el lunar de esas derrotas que se pudo competir algo mejor", aun así, Juanma Cubero se muestra orgulloso de la labor que su plantel está realizando. "Muy contento con el trabajo de las chicas y con el primer objetivo cumplido, que no era otro que quedar lo más alto posible con el máximo número de puntos". Sin embargo, no todo está hecho todavía. El cuadro cajista deberá afrontar la segunda fase con la misma seriedad si quiere pelear por el ascenso de categoría. "Están muy concentradas y muy metidas con lo que nos viene ahora y sabiendo de la dificultad de este grupo, pero con muchas ganas por hacer grandes partidos, sacar los tres puntos y afianzarse pronto en los cuatro primeros que es el siguiente objetivo. Para ello hay que trabajar como se está haciendo hasta ahora", apunta.

Aunque no será nada fácil. El formato propuesto por la Real Federación Española de Fútbol hace que esta segunda fase sea mucho más dura, emparejando a clubes de nivel parecido antes de luchar por ascender a Primera División. Por ello, el camino todavía no ha acabado. "Son los cuatro primeros de cada subgrupo. Son ocho primeros rivales jóvenes con calidad, con experiencia de jugadoras incluso en Primera División, pero si nuestro objetivo es estar lo más alto posible, sabemos que debemos de competir ante los mejores e intentar sacar victorias para alzarnos a los puestos altos", aunque la meta del Deportivo Córdoba, según afirma Juanma Cubero, es la misma y no es otra que ascender a la máxima categoría del fútbol sala femenino. "Es el objetivo principal en este proyecto a medio corto plazo y se está trabajando para ello. Sabemos de la dificultad como bien hemos hablado, pero seguro que las ganas de todos y todas es competir para estar en lo más alto y si es el ascenso pues sería un gran premio para todos".