Juanma Cubero: "Vamos a ir a competir pero sin perder la cabeza"

El Cajasur Deportivo Córdoba afronta a partir de este viernes una nueva edición de la Copa de Andalucía, título que ha conquistado en cuatro ocasiones y del que es el vigente campeón, tras su triunfo en 2020 frente al Atlético Torcal (3-2) en la final disputada en Villanueva de Tapia. Juanma Cubero, técnico cajista, asegura que "nos hubiera gustado llegar como llegamos el año pasado a este torneo con una preparación y una programación basada en el objetivo de ganar la copa, pero en esta temporada, por fechas, ha sido más difícil. Nosotros tenemos que ir a competir pero no podemos perder la cabeza con las cargas, tal y como tiene programado nuestro preparador Sergio Cárdenas, porque a fin de cuentas, lo que nos interesa es llegar al inicio de liga en las mejores condiciones para competir. Son pocos días en que la cabeza la tenemos en la Copa de Andalucía, pero daremos todo lo que podamos, siempre con cabeza y esperando que no haya lesiones ni problemas".

El conjunto califal llega a esta cita con dos altas respecto al pasado curso, María del Mar Uceda y Yanira Valencia, de las que su nuevo entrenador espera un gran rendimiento. "María del Mar es una vieja conocida para nosotros, una jugadora que ya consiguió el ascenso a Primera División en 2005 marcando cinco goles en el partido definitivo, y que luego jugó varias temporadas en la máxima categoría, y es consciente de su rol, de los años que lleva sin jugar, sabiendo que va a aportar veteranía al vestuario, que va a aportar fuerza y mucha intensidad en ataque, además de gol. En cuanto a Yanira, hablamos de una jugadora joven, con mucha humildad y mucha ambición, y con ganas de seguir avanzando a sus 18 años, que viene con experiencia fuera de casa, la más reciente en El Ferrol, y creemos que nos puede dar más intensidad en la defensa, buena al corte y que en ataque también puede sumar. Considero que son dos altas muy importantes y que nos darán un plus más respecto al año pasado", ha explicado.

En cuanto a la Copa de Andalucía en sí, en la que el Deportivo Córdoba debuta este viernes a partir de las 17:00 frente a la UD Alhameña granadina, Cubero valora que "como he comentado, esta edición es un poco más rara por las fechas, pero sabemos que es un torneo muy bonito, donde los equipos compiten para llegar lo más lejos posible, aunque este año no sabemos cómo sucederá. Es un trofeo que no debe perderse, pero que debería disputarse en unas circunstancias un poco más favorables para todos los equipos. Nosotros hacemos lo que nos dicen y respetamos las decisiones que se tomen; es verdad que participan equipos de distintas categorías, pero confío en que se vea un buen torneo, donde no haya lesiones y, sobre todo, que gane el mejor".

Tras la disputa de este torneo, pasará casi un mes hasta el comienzo de la liga 2021-22 en Segunda División, lo que obliga a la entidad cajista a moverse para continuar la puesta a punto, tal y como asegura el técnico cordobés. "En cuanto a la planificación van a seguir siendo semanas de mucha carga, y tenemos pendientes por cerrar un par de amistosos con la UD La Cruz -antiguo Cefo-, probablemente los fines de semana del 19 y 26, y luego estamos negociando para disputar otro encuentro de preparación antes del inicio de la liga".