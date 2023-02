Josan González: “Vernos ahí abajo puede pesarnos”

Una vez más, el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre dictará sentencia en uno de los encuentros más decisivos de la temporada para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Por todos es conocido que la entidad blanquiverde no está pasando por su mejor momento en la máxima categoría del fútbol sala a nivel nacional, de hecho esta tendencia indica que podrían perder la división puntera de este deporte al finalizar la presente temporada si no ocurre algo en las próximas jornadas que se disputará, empezando por este mismo sábado cuanto los chicos dirigidos por Josan González reciban a Xota FS, un rival directo por el descenso a Segunda División que debe caer en suelo califa y, para ello, tanto el técnico pontano como el presidente del club piden apoyo a la afición cordobesista.

En primera instancia, el preparador cordobés ha explicado que este es un momento “importantísimo” de la temporada porque el calendario ha deparado una serie de partidos ante, en teoría, “rivales del mismo nivel”, por lo que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad debe “poner el foco” en ellos mismos. “Tenemos que ser conscientes de que tenemos que mejorar los detalles, de controlar las emociones porque vernos ahí abajo puede pesar y tenemos que estar por encima de eso porque somos conscientes del potencial que tenemos, del camino que ha tenido que recorrer cada jugador para estar aquí. No son jugadores que no tengan experiencia y va a ser fundamental ese control de las emociones”.

Por otro lado, Josan González sabe que la salvación para por Vista Alegre y ha aprovechado esta comparecencia ante los medios de comunicación para pedir “desde el corazón” que la afición no deje solo a este grupo de jugadores. “Tienen el objetivo claro de dejar a Córdoba en Primera División y están trabajando para eso. No vamos a conseguirlo solo, sin la ayuda de nuestra afición. El sábado tenemos un partido muy importante para que Córdoba nos siga ayudando como hasta ahora lo ha hecho, para estar un año más en la élite. También una parte fundamental para nosotros es el motivo, nuestro motivo que no es otro que cumplir con nuestra profesión y honrar la camiseta que llevamos, además de no fallar a esta ciudad”.

Siguiendo esta misma línea, el presidente José García Román también ha querido hacer un llamamiento para que el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre sea una caldera este sábado para recibir al conjunto navarro. “Desde nuestro club somos conscientes de la importancia que tiene el encuentro de este sábado ante Xota FS y por ello pedimos a todo el cordobesismo que acuda en masa al pabellón. Se trata de animar a nuestro equipo, que no está pasando por el mejor momento y así conseguir una victoria que sin duda nos revitalizaría para mantener la Primera División. Como cordobés y cordobesista, animo a que todos los que sientan estos colores a que nos animen este sábado”.