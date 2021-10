Josan González: "Va a ser clave el apoyo de la grada"

La ambición de querer siempre ser un poquito mejores. Un paso adelante constante. Intentar alcanzar la mejor versión de uno mismo. Una filosofía tan fácil de decir como difícil de aplicar, aunque no por ello se debe cambiar de rumbo. Ese y no otro es el camino elegido por el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, y tal que así lo recuerda semana tras semana su técnico. Josan González no se cansa en aludir al trabajo desde la humildad y a la necesidad de pulir cada detalle para llegar a ser lo más competitivos posible. Este próximo sábado, el conjunto blanquiverde tiene un nuevo desafío ante sí, pues recibirá en el Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre al Industrias Santa Coloma ante el que tratará de prolongar su buena racha de resultados.

Con todo, el preparador pontano ha afirmado que tienen que “trabajar igual” y “no pensar que la inercia del partido del pasado sábado” les va a “ayudar a ganar la siguiente semana”, por lo que lo que le ha pedido a los jugadores "es que entrenen conscientes de la importancia que vuelve a tener el partido del sábado”. Y es que eso es "lo que va a ser nuestro mensaje claro de la temporada, seguir mejorando en los detalles, buscar la excelencia en el día y día y eso es lo que tiene que ser la clave para nosotros para preparar el partido”.

Para Josan es asignatura obligatoria la necesidad de permanecer centrados de principio a fin. “Desde la humildad que nos tiene que dar esa victoria del sábado pasado”, hay que “ser fieles al mensaje que queremos mandar de trabajar cada partido como una auténtica final y para eso hay que estar concentrados los 40 minutos”, apunta. Eso sí, matiza que “no es la típica frase hecha de estar concentrados en general, sino estar concentrados cada momento en lo que toca”.

Finalmente, sobre el cuadro catalán expone que “es un rival complicado que ha dado muestras de su poderío ofensivo” y, pese a que “ha perdido dos partidos en casa”, estos han sido con “rivales que serán de la parte alta y con marcadores ajustados”. Por tanto, “va a ser clave contar con ese apoyo en la grada”, apostilla el entrenador cordobés.