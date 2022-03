Josan González: “La clasificación del Betis no tiene nada que ver con la realidad de su plantilla”

El blanquiverde frente al verdiblanco. El Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre acogerá este miércoles (21:00) un emocionante derbi andaluz entre el Córdoba Patrimonio de la Humanidad y el Real Betis Futsal. Un duelo de propósitos distintos, ya que los cordobeses llegan en buena dinámica y con la idea de dar un paso casi definitivo en la permanencia, al tiempo que el cuadro sevillano suma cuatro jornadas sin ganar y se encuentra en puestos de descenso. Por tanto, el equipo califa, al igual que sucedió frente a Burela, pretende demostrar que su nivel a día de hoy está lejos de la zona baja. Sin embargo, Josan González ya ha avisado que la clasificación de los béticos “no tiene nada que ver con la realidad de su plantilla”, pues “tiene muchísimos grandes jugadores”, entre los que destacan futbolistas internacionales como Nico Sarmiento, Lin o Joselito. Además, “se ha reforzado muy bien en este mercado de invierno y, más allá de eso, sabemos que va a ser un partido muy complicado”, añade el técnico.

El preparador blanquiverde, en la previa del partido, ha querido hacer hincapié en que su equipo tiene que “aprovecharse de esa dinámica negativa” que trae su rival, en concreto, tratar de sacar partido “de esa ansiedad, pero también teniendo en cuenta que para ellos cada partido es una oportunidad única para sumar puntos”. Sea como sea, “tenemos que ser fieles a nosotros mismos, es un partido importantísimo porque, de conseguir los tres puntos, sería sacar 16 al descenso directo, con lo que faltando ocho o diez partidos estaría prácticamente resuelto ese primer objetivo de la temporada”, por lo que “tenemos que poner el foco ahí” para “quitarnos de esa quema definitivamente y tenemos una oportunidad que no podemos desaprovechar”, ha expuesto.

En otro orden de cosas, atendiendo exclusivamente al triunfo como meta, Josan subraya que si quieren “soñar en grande, en la primera vuelta hubo un partido que nos vamos a arrepentir toda la temporada de no haber ganado y no nos puede volver a pasar, y creo que esto pone a prueba nuestra madurez competitiva”, ya que “vamos a ver si realmente de cabeza somos un equipo ambicioso y no dejamos perder ningún punto en nuestra casa y fuera seguimos sumando puntos”.