La gran oportunidad para Shimizu

Una oportunidad de oro para una joya en bruto que aún está por explotar, pero que tiene la calidad suficiente para ser uno de los jugadores referencia de todo el mundo. A lo largo de toda su trayectoria, Shimizu ha sido un futbolista con un potencial tremendo y, por ello, ElPozo Murcia le abrió sus puertas para que pudiese desarrollar todo su fútbol sala bajo la elástica charcutera. Sin embargo y conforme el pívot iba creciendo, la falta de minutos en la élite le obligó a buscar un sitio en forma de cesión en la máxima categoría de este deporte nacional y Córdoba le recibió con los brazos abiertos, siendo la pista del Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre la ubicación perfecta para crecer como profesional y esta temporada es la oportunidad idónea para dar ese paso hacia adelante necesario.

La llegada de Shimizu al territorio cordobés trajo mucha ilusión a la parcela blanquiverde, ya que su cesión por un año y medio provocaba que la zona ofensiva del Córdoba Patrimonio de la Humanidad diese un salto de calidad. Sin embargo, el nipón no supo adaptarse al conjunto califal y en su primera etapa como cordobesista tan solo pudo anotar cinco goles. Aun así, Shimizu ya dejó muy buenas sensaciones en el sprint final de la temporada pasada, haciendo que la directiva y la dirección deportiva de la entidad dirigida por José García Román creyesen oportuno renovar la cesión con ElPozo Murcia para una campaña más. Viendo el rendimiento que está demostrando el japonés, esta decisión fue totalmente acertada.

Este curso regular está siendo la oportunidad de redención para Shimizu. El pívot nipón ha marcado un total de siete goles en tan solo doce partidos disputados, batiendo su marca máxima en una temporada e incluso anotando más goles en una temporada que en el anterior curso y medio, lo que le convierte, en la actualidad, en el máximo goleador de la plantilla del Córdoba Patrimonio de la Humanidad por delante de Ricardo Mayor (con seis goles). Esto demuestra que el japonés está en un gran momento de forma y que su pegada está siendo cada vez más efectiva. Además, Shimizu ha sabido dar ese paso hacia adelante después de la lesión de uno de los baluartes de la entidad blanquiverde.

Alberto Saura está teniendo una temporada complicada por unas molestias físicas en el pie que no le permiten desarrollar todo su juego en la pista del Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre. El pívot de La Unión ya fue una pieza clave para el esquema de Josan González con sus 22 goles en la temporada pasada, pero este potencial no lo podrá demostrar a lo largo de esta temporada. Gracias a esto, Shimizu ha dado un paso hacia adelante para coger ese protagonismo ofensivo y ahora es la referencia de un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que está cerca de cumplir un objetivo anhelado por la entidad, que no es otro que clasificarse para la Copa de España.