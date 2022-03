Giro de guion: la RFEF dice que el Deportivo Córdoba - Roldán B debe jugarse

La incertidumbre parece despejarse, aunque suma ahora un capítulo quizá inesperado. La Real Federación Española de Fútbol ha emitido este miércoles la resolución del Juez de Competición ante la polémica surgida tras el encuentro que debía disputarse entre el Deportivo Córdoba y el Roldán B el pasado 12 de febrero en Vista Alegre. Un partido que es seguramente el más largo de la historia del club cajista, pues ya tuvo que aplazarse hasta en dos ocasiones anteriores, una por casos de Covid-19 en las filas murcianas y otra por dicha causa en las cordobesas. La citada fecha se marcaba como el tercer intento para jugar el partido, aunque finalmente no fue así. Ante la aparición de nuevos contagios, el Roldán B decidió no presentarse en el feudo capitalino, pese a que desde la RFEF no se ha había dado el visto bueno a la nueva petición de aplazamiento por parte del club levantino.

De este modo, el Deportivo Córdoba se presentó al encuentro en su pabellón, el cual, como se ha dicho, no se jugó. Los árbitros, tras esperar el tiempo conveniente de cortesía, levantaron acta y decretaron el encuentro como suspendido tras la incomparecencia del Roldán B. Así, todo hacía indicar que la victoria iba a caer del lado cordobés, aunque había que esperar a la resolución final por parte del organismo federativo.

No obstante, el Juez de Competición ha considerado que, una vez comprobados los motivos argumentados por el equipo murciano, su incomparecencia se debe a motivos justificados, pues el propio servicio médico de la entidad especificó que debía suspenderse la actividad del equipo tras decretarse varios positivos en la plantilla y a la espera de que pudieran ser más. La falta de tiempo con respecto a la fecha marcada para el partido dificultaba, además, el hecho de poder hacer nuevos test. Por tanto, tal y como ha podido confirmar CORDÓPOLIS, la decisión es que el choque deberá jugarse y ahora falta por ver si ambos clubes se ponen de acuerdo para concretar una nueva fecha.