Destellos y mucho por pulir

Vista Alegre abría sus puertas, un año más, al mayor espectáculo del fútbol sala del mundo. Que se dice pronto, pero por cuarto año consecutivo, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad estará entre los mejores del planeta. Y para su puesta de largo ante su gente, nada mejor que ante uno de esos históricos de la LNFS. ElPozo, en el que iba a ser su primer amistoso de la pretemporada, visitaba el recinto cordobés para un nuevo test preparativo. Había que subir el nivel y la intensidad. Y así se hizo, ya que los califas ofrecieron un gran espectáculo de tú a tú frente a unos de los mejores equipos de la liga. Con muchas bajas, pero cayendo con dignidad.

El arranque del encuentro no parecía hacer honor a la fase preparatoria en la que se encuentran ambos conjuntos. Más bien todo lo contrario. Con un feudo califa presentando una buena entrada, los dos planteles saltaron a la pista dispuestos a darlo todo desde el primer minuto. Un inicio eléctrico en el que los dos mostraron sus armas con acercamientos. Además, el gol no tardaría en llegar. Apenas tres minutos, aunque lo firmaron los de Javi Rodríguez, pues Taynan abrió la lata al aprovechar un robo en el centro de la pista y culminando con una acción rápida por banda. Lo cierto es que entraron mejor al partido los visitantes, al tiempo que el Córdoba Patrimonio evidenciaba muchas imprecisiones en la salida de balón, las cuales ocasionaban errores forzados y oportunidades para ElPozo, que no falló en otro mano a mano, en este caso con mayor dificultad si cabe para el pívot, que puso el 0-2 con un remate de espaldas y de cierta pillería.

El dominio estaba siendo claramente para los murcianos, gracias a la presión alta que incomodaba a los locales. Es más, la primera oportunidad de peligro real par los cordobeses llegó a los diez minutos y en una acción vertiginosa e individual de Perin, rematada con un fuerte disparo que atajó Juanjo. En esas, el cansancio también fue haciendo mella en los charcuteros y las rotaciones mejoraron la circulación de los blanquiverdes, que fueron cogiendo peso en el duelo con el paso de los minutos, con más insistencia en portería. No obstante, siempre se topaban con las manos del meta visitante.

De este modo, el control de la posesión fue poco a poco pasando al Córdoba Patrimonio y ahí, en labores defensivas, fueron los levantinos los que peor lo pasaron, teniendo que recurrir a la falta para frenar las acometidas locales. Tanto que, faltando seis minutos para el descanso, la sexta subía al luminoso de los de Javi Rodríguez, y por ende, un doble penalti que culminó Jesulito para recortar distancias. El Córdoba Patrimonio se crecía y el público disfrutaba de los suyos, principalmente de uno de los chicos nuevos en la oficina cordobesa. El brasileño Pulinho mostró rápidamente su talento con varias acciones de pura magia que le hicieron ganarse a la afición desde el primer día. Sea como sea, habría que echar el resto en la segunda mitad.

Lo cierto es que el paso por vestuarios sentó mejor a los visitantes, que salieron en tromba a intentar cerrar el encuentro. No estaba siendo el día más efectivo de los califas, cuyas imprecisiones acabaron causando el acierto de su adversario. Otra vez a la contra , Taffy hizo el 1-3 en una jugada rápida de circulación. Y poco después, otro error forzado de los de Josan acabó con el tanto de Marcel. Mucho trabajo le queda al técnico pontano para dar por sentados los automatismos y crear el mejor grupo posible. Pero de momento, las individualidades también hacen mella, y una excelente la firmó Perin. El brasileño emprendió una galopada impecable dejando atrás a todo rival a su paso y dejándosela a Saura para que recortara distancias. Menos de diez minutos y la emoción volvía a abrirse paso.

Los cordobeses iban a echar el resto en los cinco minutos finales. Había que experimentar y probar cosas nuevas, y tal que así lo dispuso Josan con el portero-jugador a falta de cinco minutos. Ahí, los blanquiverdes tuvieron el control, como era de esperar, pero no un claro camino a portería. Los intentos se sucedieron sin mucha fortuna. Sea como sea, una prueba resuelta con dignidad. Muchos destellos de los califas y también mucho trabajo por delante. Hay que pulir lo que se avecina como un proyecto más que ilusionante.