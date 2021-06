Inma Sojo mantiene su compromiso con el Deportivo Córdoba

Confirmada la continuidad de su entrenador, Juanma Cubero, inicia ya la configuración de la plantilla de cara a la próxima temporada. El primer paso en este sentido lo da con la renovación de una de sus principales referentes. Porque el Deportivo Córdoba cierra un acuerdo con Inma Sojo, que de esta forma mantiene su compromiso con la entidad de que es canterana y figura esencial en su historia reciente. Así lo anuncia el propio club a través de un comunicado, en que recuerda que la 2021-22 va a ser la tercera campaña consecutiva de la jugadora en sus filas. La cierre, que también interviene en como ala, vive la segunda etapa en el cuadro cajista tras una primera exitosa entre 2006 y 2012, tiempo en que ayudara a conquistar los dos títulos de liga del equipo.

La prolongación de su vínculo provoca que la jugadora se sienta “muy contenta”. “Aunque mi regreso a Córdoba no fue sencillo, desde el club siempre me han puesto las cosas muy fáciles”, ha expresado tras rubricarse el acuerdo entre ambas partes. “Hay un objetivo marcado (el ascenso) al que parece que poco a poco nos vamos acercando y esto hace que año tras año lo tenga en mente cada vez que me tengo que sentar con el presidente y plasmar así que mi vuelta a casa es con esa meta y quiero seguir luchando por conseguirla”, ha aseverado a continuación.

Con el sueño de Primera muy vivo, la 19 deportivista señala que “es un objetivo siempre difícil, ya que cada año los equipos se refuerzan”. “Es verdad que al no finalizar la liga de 2019-20 por la Covid-19 y, por tanto, no descender los equipos que tenían que descender, hubo que cambiar el formato para la 2020-21 y para nosotras ha sido muy, muy complicado”, ha proseguido en su argumentación. “Parece ser que para este próximo curso volverá la competición al sistema habitual, así que, esperamos estar ahí otra vez y probar a ver cómo se nos da este año”, ha zanjado.

En cuanto al duro desenlace del pasado campeonato, Inma Sojo confía en que “sirva, principalmente, de experiencia”. “Con el paso de los meses te paras a pensar en todo esto que nos pasó, que en su momento parecía un fracaso por no conseguir el ascenso cuando teníamos muchos factores de cara, pero entendemos que el deporte es así y nos vale para aprender”, ha afirmado al respecto. “Estuvimos ahí cerca y no lo conseguimos, pero nos tiene que servir para este año para no afrontarlo con los mismos nervios y cuando lo afrontemos esta temporada ya tenemos ese avance de la campaña anterior”, ha agregado.

La gran temporada del Deportivo Córdoba no pasó desapercibida para muchos equipos de Primera y Segunda, que han puesto sus ojos en varias de las jugadoras de la entidad cajista, como reconoce la propia Inma Sojo. “Nos han contactado tanto a mí como a otras compañeras y eso es porque hemos tenido un año bastante bueno en una categoría tan competida, y al igual que nosotros también tenemos que ver cómo formar un buen equipo, pues clubes de élite también nos han llamado”, ha admitido en este sentido. “Pero aquí se ha optado por dar continuidad a este proyecto y eso me ha servido para tener las cosas claras y continuar una temporada más en Córdoba para luchar por ese objetivo que tenemos en mente y por el que trabajamos desde hace unos años”, ha concluido.