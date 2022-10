El Deportivo Córdoba confía en su evolución para encontrar el lado positivo

El Deportivo Córdoba cosechó este pasado fin de semana su segunda derrota liguera en el presente curso tras caer por 6-3 en su visita a Archena donde se vio las caras con La Algaida, en un encuentro con muchos goles y alternativas en el marcador pero en el que el conjunto dirigido por Juanma Cubero no pudo culminar la reacción tras sobreponerse a un 3-0 adverso en el primer cuarto de hora de juego. Laura Fernández, una de las jugadoras más emblemáticas de la plantilla cajista, considera que fue “un resultado demasiado abultado para lo que se vio en la pista”, ya que “al ver un resultado de 6-3 puedes pensar que nos han dado un baño, pero realmente lo que pasó fue que hubo unos minutos en que nos marcaron dos o tres goles al encontrarnos fuera del partido y cometer errores gordos y garrafales que no nos podemos permitir en esta categoría, y eso nos puso el encuentro cuesta arriba”. Sin embargo, asegura que luego estuvieron metidas “continuamente en el partido, apretándolas y haciéndolas sufrir”, aunque no lograron meterse del todo. “Y es que cuando te pones 3-0 abajo, por mucho que lo intentes, es muy difícil darle la vuelta, y si le sumas que cuando estás remontando te cae un gol en una jugada tonta... porque diría que todos los goles, los seis, fueron evitables, y eso moralmente te hunde, pero el equipo estuvo peleando hasta el final. A ver si tenemos un poco más de suerte de cara a la próxima jornada, que no tengamos minutos tontos donde nos hagan tres goles seguidos y podemos llevarnos la primera victoria de la temporada”, expone.

Con todo, la propia jugadora se estrenó como goleadora en la presente campaña anotando el segundo tanto de las cordobesas que las metía de lleno en el encuentro, sobre lo cual reconoce que está “contenta por marcar”, pero “más que por eso”, por poder incorporarse al equipo con “más normalidad, por tener más minutos y saliendo de lesión; como suele suceder cada temporada, el equipo no se puede permitir tener muchas bajas, y poder contar con todas las jugadoras en la pista es lo más importante”.

El Deportivo Córdoba se encuentra inmerso en una racha de cuatro partidos consecutivos sin ganar, una situación de la que Lau asegura que “no existe una fórmula para salir del bache”, aunque sí que ha hablado con sus compañeras para que “no se vengan abajo”, pues “la liga es muy larga y no hay más que ver las diferencias entre los dos primeros partidos”. “Vamos claramente en una línea ascendente, contando con un gran equipo, con una plantilla completa, y lo que necesitamos es estar al 100% todas y físicamente a tope para que el equipo rinda en consecuencia con lo que tiene. Simplemente hay que esperar, tener paciencia y no ponerse nerviosas; hemos perdido un partido que entraba dentro de las posibilidades, ya que La Algaida no es fácil, pero el problema viene de la semana anterior, donde tendríamos que haber puntuado pero jugamos muy mal, y cuando las cosas se hacen mal, hay que reconocerlo y cambiarlo, pero yo me quedo con que esta semana se ha jugado bien, generando ocasiones en un partido muy disputado, y seguimos mejorando y cambiando cosas que de cara al próximo partido seguro se van a ver”, añade.

Y ese próximo partido tendrá lugar el sábado frente al filial del Alcantarilla, donde la '7' deportivista cree que “no habría mejor manera de salir todos contentos que romper” esa “mala racha contra un rival difícil como éste”. A la futbolista cordobesa le gustan estos partidos porque “cuando el equipo está mal y necesita un cambio, lo mejor es demostrarlo frente a un contrincante que compite a un nivel alto, por lo que me parece genial que venga un equipo fuerte, un filial, y creo que vamos a plantar cara y espero que ganemos, que no sería ninguna sorpresa”, apostilla Lau.