Cristina García, sin opción al título de Liga con el STV Roldán

Sin opciones. No las tiene ella en el plano personal como tampoco la provincia gracias a su participación. A pesar de completar una magnífica actuación bajo palos, Cristina García encuentra temprano punto final a su ilusión de proclamarse campeona de Liga. Porque la cordobesa se despide del play off en el primer partido del STV Roldán, club en que milita desde el pasado verano. Ocurre después de que la escuadra murciana cayera en semifinales ante el vigente mejor equipo de Primera femenina, un Pescados Rubén Burela que defiende título tras un contundente 5-1. Eso sí, dicho resultado no refleja a las claras lo ocurrido en la pista en la primera hora de la tarde del sábado.

Fue a las 13:30 de la primera jornada de fase final, con los cuatro principales equipos esta temporada, cuando el STV Roldán saltó a la pista del Pabellón Jorge Garbajosa. La sede del Movistar Inter, en Torrejón de Ardoz, acoge este fin de semana la disputa por el campeonato y en su parqué soñó Cristina García. Pero el desafío era complejo para la cordobesa en tanto en cuanto resultaba difícil para su equipo. En semifinales le tocó en suerte un Pescados Rubén Burela que venía de hacerse con la Liga en el raro curso 2019-20 -por su desarrollo definitivo- con motivo de la pandemia de Covid-19. Y lo cierto es que el cuadro murciano plantó batalla en todo momento, desde el inicio de su encuentro de semifinales.

De hecho, la primera aproximación a área contraria la sumó el propio STV Roldán. Sin embargo, fue el Pescados Rubén Burela el que se adelantó en el electrónico gracias a un tanto de Leticia Martín -Cortés por el dorsal-. Cierto es que corría ya el minuto 9 y hasta ese instante las espadas estaban en lo alto. Aunque entonces conseguía el conjunto lucense tener la iniciativa en la pista. Con todo, el cuadro murciano seguía muy bien en el parqué y no perdía su opción de reactivar el choque en cuanto al marcador se refiere. Es lo que sucedió en el 14 por mediación de Marta Pelegrín, que igualó con un tiro desde banda. A punto estuvo de llegarse al descanso con igualdad, pero Peque no falló en un uno contra uno en los últimos segundos del primer acto.

Aun con 2-1 para el Pescados Rubén Burela en el tanteador, los 20 minutos iniciales concluyeron con una magnífica intervención de Cristina García. Tanto es así que la cordobesa incluso detuvo un doble penalti. La guardameta sostenía en el choque a un STV Roldán que vino a derrumbarse durante la segunda mitad. Hubo equilibrio en el juego una vez más y pudo darse también en el marcador. Por ejemplo, con un disparo de Mari Ángeles. Fue en el 33 cuando la contienda terminó por desestabilizarse para las gallegas con gol de Jane. Dos minutos después el equipo de Cristina García inició su juego de cinco, que aprovechó su rival para asestar dos golpes más y sentenciar el partido. Peque, a puerta vacía tras recuperación, y de nuevo Jane, esta vez con un doble penalti, cerraron el definitivo 5-1.

Por mucho que el resultado pueda decir lo contrario, sin ver el choque, acerca de lo ocurrido en la pista y del papel en portería, el STV Roldán no rindió armas nunca. Y mucho menos rebajó sus prestaciones Cristina García, que fue una de las grandes protagonistas de su equipo en la contienda. La cordobesa, que algún mes atrás llegó a estrenarse con la selección española en una concentración de trabajo, completó una brillante actuación. El caso es que la pugna por el título depara un duelo entre el Futsi Navalcarnero y el vigente campeón, el propio Pescados Rubén Burela. Ambos cuadros se enfrentan este domingo a las 16:00 en el Pabellón Jorge Garbajosa.