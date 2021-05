Josan González: "Tengo confianza máxima en estos jugadores"

El Córdoba Patrimonio cayó en la trampa. Un lobo con piel de cordero esperaba en A Malata, sin nada que perder y todo por ganar y mejorar. O Parrulo recibía al conjunto cordobés tras consumar su descenso hace dos semanas con Miguel Ángel Martínez 'Maca' al frente de los ferrolanos. El duelo fue tremendamente igualado y la escuadra gallega, aprovechando los huecos en defensa al contraataque y a balón parado del cuadro califa, se llevó los tres puntos para deshacerse momentáneamente de la vitola de colista; por su parte, el Córdoba Patrimonio estuvo demasiado fallón y pagó caro sus errores en las dos áreas.

Josan González relataba tras el encuentro que "hemos empezado muy bien, llevando al pie de la letra el plan de partido, con innumerables ocasiones en los primeros diez minutos. Luego ellos han entrado un poco en el partido, han tenido tres ocasiones claras en el primer tiempo". Fue a partir de ese tramo cuando, a juicio del pontanés, empezó la caída del equipo, traducida también a la segunda parte. Explicó que "entonces hemos empezado con esa ansiedad de la necesidad de ganar. Hemos entrado muy mal al segundo tiempo, todo lo contrario que habíamos hablado en el descanso, y nos han marcado esos dos goles. Luego el equipo se ha repuesto, ha conseguido darle la vuelta al marcador", añadiendo sobre los últimos minutos que "creo que hemos sido poco inteligentes en esos últimos momentos del partido, con esa falta mal defendida y una nueva contra cuando ya teníamos el partido controlado y las únicas armas que tenían ellos eran esas".

Ante la derrota de Peñíscola y con Burela con varios partidos aplazados -el de esta noche ante el Barcelona en su Vista Alegre-, era una oportunidad de oro para abrir brecha respecto al puesto de promoción, ya que el descenso directo está matemáticamente evitado. Josan González se mostró consciente de ello, apostillando que la derrota en Ferrol es "claramente es un tropiezo importante, eran tres puntos que nos hubieran dado mucha tranquilidad. Quedan seis puntos en juego, queda un partido en casa con nuestra gente. (Tengo) confianza máxima en estos jugadores, confianza máxima en el trabajo, en seguir nuestro camino, en seguir con ese proceso de mejora. Creo que hoy no se ha visto truncado, hemos sido superiores al rival aunque no hemos estado acertados de cara a portería, sobre todo, cuando mejor lo hemos tenido, y quizás nos ha podido esa ansiedad, esa necesidad de ganar, que generalmente no la tenemos". Ante todo, confía en el poder de todo el grupo blanquiverde, que recibirá al Pozo Murcia el próximo martes a las 21:00 en Vista Alegre. "Queda una semana para prepararlo un partido con nuestra gente. Con muchas ganas de sacar los tres puntos en casa y cuanto antes certificar esta permanencia", finalizó el de Puente Genil.