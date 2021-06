El acierto de cara a gol, principal aspecto a mejorar

A pesar de conseguir la salvación en la máxima categoría de fútbol sala y haber mantenido una regularidad óptima en cuanto a resultados se refiere a lo largo de la segunda vuelta del campeonato, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad tiene que seguir mejorando conforme los años van pasando con el objetivo de tener metas más ambiciosas. Para ello, la directiva podrá optar a futbolistas más importantes a partir del próximo mercado veraniego, aunque la consolidación de la plantilla que ha logrado la permanencia es también una piedra angular para el siguiente curso regular. Aun así, los chicos dirigidos por Josan González deberán mejorar de cara a puerta rival, ya que la plantilla califa es la tercera con menor tantos a favor cosechados. El club cordobés ha logrado anotar 80 goles y tan solo supera a UMA Antequera, descendido a Segunda División junto a O Parrulo y Peñíscola, y a Jaén Paraíso Interior, último rival de los blanquiverdes en su segunda campaña en Primera.

La entidad dirigida por José García Román ha logrado, por segunda vez consecutiva, la salvación en la máxima categoría del fútbol sala nacional. Una gesta a la altura de muy pocos clubes a nivel español y lograda a base de esfuerzo y trabajo de todos los estamentos del club. Sin embargo, el propio Córdoba Patrimonio de la Humanidad desea ir mejorando conforme los años vayan pasando y para ello deberá reforzar la mirada de cara a puerta rival. Y es que los chicos dirigidos por Josan González han sido la tercera plantilla con menos goles anotados, igualando a 80 tantos con O Parrulo y superando tan solo a UMA Antequera, con 75, y Jaén Paraíso Interior, con 73. Una estadística un tanto pobre para un club que, finalmente, ha conseguido la permanencia en Primera División merced a una regularidad muy positiva en la segunda parte del campeonato regular. Aun así, hay dos futbolistas que han estado a la altura en este apartado, aglutinando casi la mitad de los goles conseguidos por el conjunto cordobés.

Y es que Alberto Saura y Zequi han perforado la meta rival un total 38 veces de las 80 que lo ha hecho el equipo califal en su totalidad. El pívot de La Unión ha sido el jugador blanquiverde más destacado, siendo el séptimo futbolista en la lista de los máximos goleadores de toda la Primera División e igualando números de profesionales contrastados en la categoría como Javier García, más conocido como Chino, Paradyinski, Ferrao o incluso el cordobés Cecilio. Asimismo, el ex de O Parrulo también ha conseguido una gesta inalcanzable para muchos jugadores, ya que el blanquiverde ha conseguido marcar, al menos una vez, a todos los equipos que componen la máxima división del fútbol sala a nivel nacional. Por otro lado, el ala gaditano se ha destapado como un gran goleador, logrando anotar un total de 16 goles. Esta cifra anotadora es muy destacada en una plantilla donde Pablo del Moral con 8, y Jesulito, con 9, son los siguientes, pero ya con una estadística más alejada.

Por otro lado, esta cifra goleadora no es la más idónea para pelear por acceder al play off por el título de Primera División. Todos los equipos que componen esta promoción han superado la centena de goles, a excepción del Palma Futsal con 98. Aun así, esta estadística por sí sola no significa nada, ya que el Burela FS ha tenido que salvar la máxima categoría del fútbol sala nacional en el play out con 102 tantos anotados. Sin embargo, el cuadro gallego ha recibido 120 goles que les ha servido para llegar a esta promoción contra El Ejido, rival que jugará la próxima temporada en Segunda División. Por tanto, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad deberá mejorar, y mucho, esta cifra para el siguiente curso, aunque también tendrá el objetivo de mantener a casi la totalidad del cuadro que consiguió la permanencia en Primera.