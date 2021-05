Las cábalas del Córdoba Patrimonio en una última jornada de vértigo

Ocho de nueve tienen mucho en juego, ya sea en mayor o menor medida. Sólo uno se va a desarrollar sin objetivo por cumplir de por medio. Es decir, casi la totalidad de los encuentros gozan de importancia, con al menos uno de sus contendientes pendiente de alcanzar una determinada meta. De vértigo es, por tanto, la última jornada del curso en Primera de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS). Bien lo sabe por experiencia propia el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que encara el cierre de la temporada regular con la pretensión de evitar el play out. Una plaza que, por cierto, también tiene intención su rival, el Jaén en esta ocasión, de dejar atrás. Ambos conjuntos van a ser protagonistas de uno de los partidos más atractivos de un final apasionante y en que todavía han de decidirse cuestiones como la propia salvación directa, el campeonato o el play off en dos plazas y en orden clasificatorio.

En lo que realmente ocupa para CORDÓPOLIS, el conjunto blanquiverde encara una complicada fecha definitiva de la campaña con un factor favorable. Aunque es así sólo relativamente. Sí, es verdad, depende de sí mismo. Pero no más que el propio Jaén, ya que para ambos esa situación inicial es la misma. Sin necesidad de más rodeos, el que venza en el vibrante derbi que van a disputar se asegura la permanencia directa. Poco importan otros resultados, en concreto el del Burela. Y eso que el equipo dirigido por Josan González visita La Salobreja en la peor posición posible pues precisamente ocupa el play out. La razón es que el triunfo supone dejar por debajo, como mínimo, al oponente de dicho encuentro. De esta forma, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad acude a la cita con el cuadro de la capital del Santo Reino, que no es a vida o muerte pero lo parece, con la única idea de lograr los tres puntos.

No significa esta concepción dentro del vestuario que sea la única posibilidad para los califales de huir de la promoción -que supone enfrentarse a El Ejido o Manzanares, el perdedor del play off de Segunda-. Ya en el terreno de las cábalas, que tampoco son muchas, al Córdoba Patrimonio de la Humanidad le puede servir el empate. También al Jaén. Aunque para ello debe perder el Burela. En este sentido, el peor parado en el inicio es el conjunto blanquiverde al estar obligado, sí o sí, a sumar. La razón es que se halla igualado a puntos con la escuadra gallega y en ese escenario, como sucede desde el jueves, queda por detrás debido al average particular. Por tanto, el equilibrio en La Salobreja conlleva asumir un riesgo demasiado alto y quizá una consecuencia dura a la par que inmerecida.

Mientras, el Burela salva provisionalmente la situación gracias a su empate el jueves en su enésimo y último partido aplazado -cuatro llegó a acumular en la recta final de la temporada-. El punto le supo a oro, sobre todo al lograrlo tras perder por 4-1 ante un ya descendido BeSoccer UMA Antequera. Ahora ha de hacerlo bueno, como se suele decir, en su feudo ante un adversario de enorme potencial. Recibe al Palma Futsal, y el cuadro balear, por si fuera poco, trata de alcanzar el campeonato regular. Se sitúa segundo, a un punto de ElPozo Murcia Costa Cálida, que recibe a un Inter sin nada en juego. Las circunstancias finales del conjunto de Torrejón de Ardoz son sorprendentes pero resultado de dos meses, aproximadamente, de discretísima actuación -pobre en realidad-: va a ser sexto sí o sí.

De las cuentas del Córdoba Patrimonio desapareció primero el Ribera Navarra. Luego lo hizo Osasuna Magna, que venció precisamente a la escuadra madrileña el jueves en partido atrasado y aseguró su continuidad en Primera sin necesidad de acudir al play out que todos, excepto el Peñíscola hasta el pasado martes, querían evitar. Eso no quiere decir que sus duelos sean insustanciales pues el primero recibe a un Barça que aspira a mejorar su quinta plaza de cara al play off y el segundo visita al Industrias Santa Coloma, que pelea por estar en las eliminatorias por el título. Este último debe ganar y esperar a que Viña Albali Valdepeñas o Fútbol Emotion Zaragoza no lo hagan. Manchegos y aragoneses se ubican actualmente en la séptima y la octava posición, respectivamente. Han de mantenerlas el equipo ciudadrealeño en la pista de O Parrulo Ferrol -ya en Segunda- y el maño, en la del Levante. Los granotas, por cierto, tienen la opción de ser terceros -aunque eso supone medirse al Inter en cuartos del play off-. Por último, el Real Betis recibe al Jimbee Cartagena en un choque con posibilidad de jugar por la Liga para los sevillanos y de finalizar en tercer lugar para los murcianos.