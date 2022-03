El continuo crecimiento del Córdoba Patrimonio

Nadie se esperaba que, en apenas nueve años, este club pudiese llegar a lo que es hoy en día. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad nació como proyecto a lo largo del año 2013 y empezó compitiendo en categorías regionales. Desde entonces, el principal objetivo era crecer conforme las temporadas iban pasando y consolidarse en una categoría acorde a sus exigencias. Sin embargo, el tiempo y el futuro ha decidido que esta entidad compita actualmente en Primera División y, tras unos cursos donde la lucha ha persistido, ha tenido opciones de entrar a su primera Final Four de la Copa del Rey y participar en la próxima edición de la Copa de España. En cambio, una concatenación de frustraciones ha obligado s que el cuadro dirigido por Josan González no esté presente en ninguna de las dos competiciones nacionales, aunque tanto su presidente como uno de los jugadores de este vestuario admiten estar orgullosos de lo que ha hecho el primer plantel en un Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre volcado con los suyos.

Por un lado, el propio presidente del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, José García Román, atendió a los medios de comunicación al finalizar el choque y se mostró decepcionado por lo que sucedió sobre el parqué califal, aunque saca el lado bueno a esta derrota. “Es el crecimiento del club. Es muy triste quedarse fuera cuando lo tocas con la yema de los dedos, pero creo que es positivo que en las dos últimas temporadas nos salvásemos en las últimas jornadas y que ahora estamos luchando por estos éxitos tan bonitos. Tengo cierta decepción y no por el equipo. Tengo decepción porque no le hemos devolver el éxito a gente que se ha congregado aquí en un día entre semana y nos ha animado mucho. El aspecto positivo es que es nuestra novena temporada, sabemos de donde venimos y es un paso más en el crecimiento. Todavía estamos en la lucha por jugar los play off y tenemos que seguir creciendo”.

Mientras tanto, el dirigente cordobés calificó la temporada como “notable” y agradeció el apoyo que la hinchada ha ofrecido a los suyos en el pabellón cordobés. “Entrar en una de las dos opciones que barajábamos era un sueño, pero esto ya ha pasado y ahora solo hay que pensar en el sábado ante el Burela y conseguir entrar en el play off que eso sí que sería un sueño y gordo”. “Siempre le damos las gracias a la afición. Los socios tenían que pagar y es que la Copa del Rey ha sido un gasto grande para nosotros por los desplazamientos a Hospitalet y a Galicia, pero la respuesta ha estado ahí. Hemos tenido una gran entrada y ojalá poco a poco se vaya sumando la gente de nuevo a Vista Alegre. De nuevo pedirle disculpas por no darle la victoria”, explicó.

Por su parte y también una vez el partido terminó, Luca Perin también se mostró triste porque quería hacer “historia” con el Córdoba Patrimonio de la Humanidad y alegó que la derrota se produjo por goles que no suelen encajar. “En el entrenamiento y en los demás partidos se ha demostrado que no somos un equipo de encajar siete goles. Entonces, tenemos que trabajar mucho eso para que no ocurra en la Liga”, añadió un jugador brasileño que se muestra ambicioso con el futuro a corto plazo. “Tenemos que olvidar lo que ha pasado hoy y seguir trabajando para luchar por los play off”, culminó.