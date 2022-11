Confianza revitalizada en el Deportivo Córdoba

El Deportivo Córdoba se reencontró con la victoria en las pistas un mes después y empieza ya a alejarse de la zona de descenso para ir creciendo poco a poco tras su contundente triunfo por 0-7 en el pabellón Mirandilla frente al Cádiz, donde las jugadoras dirigidas por Pablo García dieron un recital de juego y ocasiones que hicieron que el resultado final se quedara incluso corto. Uno de los baluartes de la plantilla cajista, Celi Calderón, aseguraba a la finalización del encuentro en tierras gaditanas que están “súper contentas”, pues eran tres puntos que merecían y lo han “luchado” y “trabajado mucho durante toda la semana”, por lo que cree que “poquito a poco estamos saliendo del bache, así que nos viene genial para coger confianza, teniendo los pies en el suelo, pero tratando de seguir cada partido”.

La pívot almeriense tuvo una alta cuota de protagonismo en el choque marcando dos goles en el primer tiempo, una circunstancia que hacen que la '10' deportivista reconozca estar “muy contenta”, ya que “cuando el equipo juega bien es cuando vienen los goles, y eso es lo importante, que los goles que marque sirvan para lograr victorias y sumar los tres puntos”. En el plano individual, Celi hace balance de lo que para ella ha sido un inicio de temporada complicado, y es que “personalmente” no empezó “muy bien”, por “una serie de asuntos personales que me estaban surgiendo, pero ahora poco a poco, con cada partido estoy cogiendo más confianza y me estoy centrando más en lo que es esto, en disfrutar del fútbol sala y a salir yo también del bache en el que estaba metida. Poquito a poco vienen los resultados y los goles”.

Y tras lo sucedido en estos últimos días, con el Deportivo Córdoba ya en octava posición, Celi solo piensa en lo que se viene este sábado en una nueva jornada del campeonato, en la que piensa que “va a ser también un partido complicado”, aunque ahora son “conscientes” de que están “atravesando una buena racha” y seguirán “trabajando durante toda la semana”, con el objetivo de “plantear el encuentro que nos viene ahora, el próximo fin de semana en Vista Alegre frente a Guadalcacín”.