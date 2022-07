Clara Gea, contundencia defensiva para el Deportivo Córdoba

El Deportivo Córdoba ha alcanzado un acuerdo con la jugadora Clara Gea para su incorporación para la próxima temporada 2022-23 al primer equipo, al que llega tras militar los dos años anteriores en el AD Sala 10 zaragozano, del Grupo II de Segunda división.

Clara Gea, que suele desempeñarse como ala-cierre, asume que su fichaje por el conjunto cajista “es un reto muy importante”, ya que viene “de lejos” y estará fuera de casa. “Me gusta la ciudad, me gusta el proyecto deportivo y también el club, que al final se trata de un club de nombre, situando a Córdoba como referencia; por mi parte espero estar bien este año, contribuir a cumplir los objetivos que nos marquemos y, en definitiva, devolver la confianza que han depositado en mí desde el primer momento”.

Con 25 años, la jugadora murciana natural de Jumilla se autodefine “en lo deportivo como una jugadora muy sólida y bastante agresiva, intentando dar siempre el 100% de mí, aunque también te digo que mis descripciones prefiero que las hagan los demás... Es verdad que hago un papel más defensivo que ofensivo, a la vez que intento atacar también, pero prefiero defender, aunque sé que hay otras jugadoras a las que sí les gusta mucho acercarse a portería”.

Con un extenso historial, habiendo jugado a nivel profesional en Alcantarilla, Joventut d'Elx o AD Sala, entre otros, también formó parte del equipo juvenil de Roldán en la temporada 2013-14, donde coincidió con la por entonces roldanista Inma Sojo, de quien Clara asegura que la actual capitana deportivista “ha sido un plus realmente y ha sido uno de los aspectos que deportivamente más me tiraban para venir y no sé si de no haber estado ella, a lo mejor la situación habría cambiado”. “Sin duda es una mítica y por tanto, es algo que tira a cualquier jugadora que conozca al Deportivo Córdoba y, sobre todo, que conozca a Inma”.

De cara a la próxima campaña, Clara Gea reconoce que “no me considero una persona de marcarse objetivos, sino de trabajar día a día, avanzar paso a paso... porque te puedes marcar un objetivo y, si lo cumples, genial, pero si no, podríamos estar ante una decepción y una frustración. Trataremos de mejorar lo sucedido en la temporada anterior y de ahí para arriba”.