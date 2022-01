Cecilio y Boyis ganan la partida a Ricardo y a César

Proyección cordobesa y del Córdoba Patrimonio de la Humanidad a nivel nacional. La selección española de fútbol sala afrontaba su última prueba antes de poner rumbo al Europeo de Países Bajos ante el combinado nacional sub 23 dirigido por Albert Canillas. Como no podía ser de otra manera, los jóvenes talentos, que vienen pisando fuerte, le exigieron mucho a la absoluta de los cordobeses Cecilio y Boyis de principio a fin. Además, en este conjunto habían caras conocidas por la afición califal, ya que tanto Ricardo Mayor, jugador de la entidad dirigida por José García Román, como César Velasco, futbolista cordobés que actualmente defiende la elástica del Jaén Paraíso Interior, estuvieron bajo los colores de la selección española sub 23, en un partido que finalmente se decantó para la escuadra sénior.

El arranque fue frenético, con una intensísima presión de los sub 23. Prueba de ello fue que en los primeros diez minutos casi no hubo ocasiones claras de gol. No sería hasta pasado el ecuador de la primera mitad cuando se abrió el marcador. Sergio Lozano, en una jugada de estrategia, resolvía desde el costado derecho con un disparo raso y cruzado. A partir de este tanto, Esteban y Raúl Gómez se encargaron de incrementar una distancia en el luminoso que fue recortada por David Álvarez, lo que le dio vida al conjunto dirigido por Albert Canillas, aunque no por mucho tiempo. Cecilio marcó el cuarto tanto para la selección absoluta y ambas escuadras se fueron al paso por vestuarios con un partido prácticamente decantado.

Tras la reanudación, los de Fede Vidal continuaron controlando la posesión. A destacar entre las primeras jugadas una gran carrera por la banda de Raúl Campos para alcanzar un balón casi imposible y cruzarla para Catela, que se topaba con Jesús Roldán bajo palos. Ya en el minuto 30, un balón repelido por Jesús a disparo de Sergio Lozano le caía otra vez a Esteban para anotar casi a placer. Después de superar esta última prueba, la selección española absoluta no volverá a jugar hasta estar en Groninga, donde debutará en el Europeo ante Bosnia-Herzegovina el día 22 de enero.