El desafío del Bujalance: clasificación y calendario de la fase por el ‘play off’

Desde hace ya algo más de una semana conoce a sus rivales. También el formato de competición, si bien esto lo tiene aprendido de mucho tiempo atrás. Pero es a partir del pasado martes cuando, al fin, tiene configurado su calendario para el segundo tramo del curso. Así es tras sorteo por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que se produjera con cierta celeridad respecto de otros casos. Por supuesto, sabe además su clasificación de inicio para esta etapa. En la tabla es importante un hecho: lo que prima en realidad es el coeficiente de puntos obtenidos en partidos disputados. El motivo es la diferencia de encuentros jugados en los subgrupos A y B del Grupo V. En cualquier caso, una realidad está certificada: el Real Betis B parte con cierta ventaja sobre el resto en la primera posición. Más allá de este detalle, el cuadro rojillo intensifica estos días su trabajo de preparación para una fase por el play off a Segunda que está a punto de arrancar.

Como punto de partida, cabe recordar que la segunda fase tiene nuevamente formato de liga con, esta vez, ocho equipos y dobles enfrentamientos. Son los cuatro mejores clasificados de los dos subgrupos del Grupo V los que conforman la competición, en la que parten con los guarismos de la primera etapa de Segunda B. En este caso, como en otros y a diferencia de lo que sucede en balonmano, por ejemplo, son los totales y no sólo los logrados ante los adversarios directos. Sin embargo, la relevancia en términos clasificatorios no está tanto en los números sino en un coeficiente resultante de los puntos sumados en los choques enfrentados. El motivo es que dentro del subgrupo A, en el que intervino el Bujalance, había menos rivales y, como es lógico, se disputaron menos duelos. Se hace, por tanto, para igualar la situación con los adversarios del subgrupo B. Dicho esto, resumen de la información que ya publicara CORDÓPOLIS días atrás, todos los conjuntos que pugnan por las dos plazas -porque son apenas dos- para el play off para luchar por una posición en Segunda la próxima temporada conocen al fin sus calendarios. Dispuestas todas las cifras, el cuadro rojillo se ubica séptimo y alejado de los lugares destacados.

En este caso, el calendario no estaba preestablecido según las posiciones en las clasificaciones de los distintos equipos. Lo que no cambia en relación al balonmano, disciplina de la que más se conociera sobre segundas fases al principio, es otro hecho: los clubes se miden a los cuatro clasificados del subgrupo contrario. Sea como fuere, el equipo de Fermín Hidalgo sabe que su desafío comienza con el rol de visitante. Tal es la situación que deparó el referido sorteo de la RFEF, y del que dio sus primeros apuntes este periódico. Los rojillos anotan el 27 de marzo la visita a la Coineña. Éste, su primer adversario, se encuentra en tercer lugar con 39 puntos tras 18 encuentros y con un coeficiente, y esto es lo que importa, de 2,17. Se ubica con un registro superior en 0,48 al Bujalance, que arranca con uno de 1,69.

Una aclaración es necesaria antes de continuar: el coeficiente varía cada semana con el resultado que se produzca. El cálculo es, en efecto, una división de los puntos entre los partidos. De vuelta al Bujalance, si su punto de partida está en pista ajena, también en otra que no es la suya va a cerrar la fase por el play off. El 29 de mayo –o el 30, según se determine– acude a la cancha del Imperial, que hoy por hoy es segundo. La ilusión tanto de la plantilla y su cuerpo técnico como de la totalidad del club y su afición es llegar al último partido tras un crecimiento progresivo y con opciones, por pocas que puedan ser, de lograr el pase a la promoción. Inciso: suceda lo que suceda, los rojillos tienen asegurada su presencia en Segunda B durante la campaña 2021-22. Otra vez en cuanto al calendario, el primer choque como local del equipo de Fermín Hidalgo ha de disputarse el 3 o 4 de abril en el José Pérez Pozuelo –o Pepe Montalbán mucho más popularmente– ante el Sima Granada. Hay en esta ocasión dos fines de semana sin juego.

En cuanto a la clasificación inicial de la segunda fase, el Bujalance es séptimo, con una clara desventaja respecto de la segunda plaza. Cuenta con un coeficiente de casi medio punto –esto es de 0,50, si bien es exactamente de 0,48– menor que el Imperial. Los murcianos siguen la estela del Real Betis B y por ahora son, pese al empate con la Coineña, los otros agraciados con un puesto en el play off definitivo. Así, sus rivales más próximos en la tabla son el Jerez y el Nazareno Dos Hermanas, ambos de su subgrupo A y a los que no se va a enfrentar. Estos dos conjuntos se encuentran con sendos coeficientes de 1,75. A todo esto, aunque resulta altamente improbable –por mucho que ocurra de entrada– que haya empate tras la segunda fase, al average particular también cuenta. En este sentido, los de Fermín Hidalgo parten con el dato más bajo junto con la escuadra sevillana: tienen una diferencia positiva de goles de cinco. También son de interés los duelos dobles, aspecto en que los rojillos pierden ante el Real Betis B y el Jerez e igualan, otra vez, con el Nazareno.