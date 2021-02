El Córdoba Femenino se estrella en Granada

Un tropiezo que no permitirá caer. El Córdoba Femenino, en su trascendental visita al Granada, cayó derrotado y perdió el golaverage ante las rojiblancas. El no sumar en tierras granadinas obliga a las cordobesistas a deber ganar lo que le resta para estar en la siguiente fase y, por ende, en la próxima edición de la Copa de la Reina. Fue un duelo igualado por todo lo alto, con ambas escuadras con la firme intención de asegurar su plaza entre los cuatro primeros y finalmente fue un efectivo Granada el que terminó por llevarse el gato al agua en casa.

Eso sí, los primeros minutos de partido fueron de claro dominio blanquiverde. Un centro del campo reconocible con Aina Torres y Ocón en el doble pivote permitía a las cordobesistas manejar a su antojo el balón y no dejar que su rival penetrara con facilidad en la meta de Carmen Gordillo. De hecho, Wifi tuvo la primera del partido con un disparo dentro del área tras una falta lateral botada por Yanire, pero la guardameta Pi atrapó el esférico de primeras. Otra de las más claras de los primeros 45 corrió a cargo del propio conjunto rojiblanco pero hacia su propia portería. Una peinada de una zaguera granadinista estuvo a punto de ser aprovechada por María Avilés, que se encontraba atenta en el segundo pero que no llegó a tiempo para rematar el balón a portería. La actividad de Celia Ruano, debutante con la camiseta blanquiverde, y Cintia Hormigo fue determinante para la buena primera media hora de la escuadra cordobesa.

Sin embargo, en la prácticamente única ocasión del Granada en todo el partido, Raquel Morcillo colgó el balón desde un saque de esquina y Pamela, en el segundo palo, puso de cabeza el primer tanto del partido. Igual que el deporte no entiende de merecimientos, el fútbol no es excepción y, a pesar de la positiva primera mitad del Córdoba Femenino sobre el césped del Estadio de la Juventud, se fueron por detrás en el marcador al descanso tras un disparo lejano de María Avilés que atrapó la cancerbera local. Así, se planteaba una reacción en la segunda mitad que no terminó de llegar.

El Córdoba Femenino salió de vestuarios decidido a convertir el contraataque en su arma de confianza, sobre todo, con la velocidad de Cintia Hormigo por el costado derecho. Sin embargo, los acercamientos que le sobrevenían a Pi carecían de peligro real, con solo un intento lejano de María Avilés y algunas acciones a balón parado. La entrada de Ángela Korina y de Karen Vénica movió de posición a todo el costado zurdo, pues Yanire pasó al lateral y Schell al extremo, mientras que la argentina pasó a dirigir en el centro del campo. El Granada esperó agazapado para salir como una flecha y, de hecho, pudo ampliar distancias por medio de Laura, pero su disparo se marchó lamiendo el palo largo del arco de Gordillo. Sin mucho más que balones a la olla por parte cordobesista se acabó el choque, dando al cuadro de José Herrera el golaverage del duelo particular y su pase oficial a la siguiente fase. Por el lado cordobés, se la jugará en los dos próximos choques: Málaga en casa y Granadilla Tenerife fuera. Sin red, el Córdoba Femenino se la jugará a dos cartas.