Las variaciones de Iván Ania en la vuelta a El Arcángel

Los cambios son buenos siempre y cuando sean en busca de una permuta de la dinámica anterior. El Córdoba CF no pasa su mejor momento en cuanto a resultados se refiere, cosechando dos derrotas en las tres primeras jornadas y siendo el equipo más goleado de todo el Grupo II de Primera RFEF. No es la estadística que todos los aficionados esperaban al inicio de la temporada, pero hay margen de mejora en un club que tiene uno de los presupuestos más alto de toda la categoría, sobre todo en esa lucha del play off en la que estará, teóricamente, un Linares Deportivo que visitará este sábado El Arcángel en busca de acrecentar las debilidades de los blanquiverdes.

El gol, lejos de ser un problema en el Córdoba CF

Por ello, el cuerpo técnico liderado por Iván Ania quiere paliar esos errores que han ido cometiendo sus pupilos durante este arranque regular. Línea por línea, la zaga ha sido la más señalada en este tramo, sobre todo en el último encuentro ante el San Fernando, donde dos de los tres goles encajados ha sido a balón parado. En primer lugar, el técnico ovetense no podrá contar con Adri Castellano hasta el mes de octubre por una lesión, mientras que Carlos Marín, presumiblemente, volverá a la portería. Mientras tanto, la duda estará en si el preparador le da la oportunidad a Carlos García para que forme dupla con Dragisa Gudelj.

Por otro lado, el mediocampo es la demarcación que más posibilidades puede otorgar al técnico asturiano, más aún por los posibles cambios de sistema que podría darse con el paso de los partidos, aunque, por el momento, parece que sigue fiel al 4-2-3-1. Siguiendo esta misma línea, Iván Ania volverá a no contar con José Recio, aquejado de unas dolencias en el talón de Aquiles, por lo que todo apunta a que Diarra y Álex Sala volverán a compartir posición en la medular, pero es cierto que existe la posibilidad de que el ex del Athletic Club adelante su trabajo hasta la mediapunta y que Isma Ruiz parta en el once titular, dejando a Cristian Delgado como único pivote en el banquillo.

Y es que esta última posibilidad llega debido a que Kike Márquez también será baja en la visita del Linares Deportivo por la expulsión sufrida en San Fernando, aunque su recambio natural, y más aún después de ver su rendimiento en territorio gaditano, es que Kuki entre en la alineación. Por su parte, tanto Carracedo como Antonio Casas parten con ventaja en el extremo derecho y la delantera, respectivamente, mientras que Adilson y Simo pelean cada entrenamiento por la titularidad.