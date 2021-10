La tormenta perfecta

Como si de una auténtica tempestad se tratase. El Córdoba ha comenzado como un rayo esta temporada en la cuarta categoría del fútbol nacional. La dirección deportiva planificó una mezcla explosiva que, aunque nadie esperaba que fuese a salir así, ha demostrado su verdadera calidad. La primera plantilla blanquiverde ha empezado esta nueva campaña en Segunda RFEF de una manera espectacular, siendo un equipo incisivo arriba, aunque con carencias a la hora de defender. Sin embargo, su buen fútbol le ha llevado a ganar las cuatro primeras jornadas de la competición liguera, pero quiere más. Los chicos dirigidos por Germán Crespo han aterrizado en las Islas Canarias para medirse a un Tamaraceite que no está atravesando su mejor momento, ocupando un puesto en la zona de descenso con tan solo un punto sumado de doce posibles.

Aun así, el Córdoba no se confía para nada. La entidad blanquiverde llega a su primer compromiso dentro del archipiélago canario de una forma inmejorable. Los de Germán Crespo han logrado vencer sus primeros cuatro enfrentamientos ligueros, siendo un equipo totalmente ofensivo y vistoso. De hecho, los blanquiverdes doblegaron a Xerez Deportivo (1-5), Cádiz B (3-1), Coria (0-3) y Don Benito (3-2) para alzarse con el liderato del Grupo IV de Segunda RFEF. Aun así, los califas siguen queriendo más y tienen una oportunidad de oro para dar un nuevo golpe en la mesa, afianzándose en esta primera plaza y poniendo tierra de por medio con el resto de equipos que componen la tabla clasificatoria.

De hecho, los blanquiverdes intentarán seguir con la tendencia positiva cosechada en este primer tramo liguero. Sin embargo, la enfermería sigue siendo una molestia que va incrementándose con el paso de las jornadas. El técnico Germán Crespo admitió en la comparecencia a modo de previa en la sala de prensa de El Arcángel que tanto Javi Flores como Miguel de las Cuevas no iban a llegar a este partido, sumando una cita más sin poder vestirse de corto. En cambio, el conjunto cordobés tiene una plantilla con bastante fondo de armario y tendrá la oportunidad de encadenar su quinta victoria consecutiva. Tanto es así que el nazarí ha decidido que viaje Felipe Ramos, José Ruiz, Ekaitz Jiménez, Ricardo Visus, Alejandro Viedma, Toni Arranz, Willy Ledesma, Luismi Redondo, Omar Perdomo, Bernardo Cruz, Carlos Marín, José Alonso, Álex Bernal, Carlos Puga, José Cruz, Simo, Adrián Fuentes y Antonio Casas.

Por otro lado, la temporada no ha podido empezar peor para el Tamaraceite. El cuadro canario no tuvo el debut deseado en el Juan Guedes frente al San Fernando, aunque tampoco pudo ser más trepidante. Los locales se adelantaron en los primeros minutos gracias a un doblete de Edu Cruz, pero el cuadro canario remontó en los siguientes instantes, colocando el 2-3 en el minuto 39. Tras el descanso, Tarajano aumentó la distancia para los visitantes, y el tanto del excordobesista López Silva desde los once metros tan solo sirvió para maquillar el resultado. El posterior empate frente al Mensajero (2-2) significó su primer punto, aunque, desde entonces, no han vuelto a ver puerta. La victoria por 0-2 del Antequera en el Juan Guedes, y el 1-0 cosechado por el San Roque condenan a los hombres de Pachi Castellano a copar el penúltimo puesto en la clasificación de este Grupo IV de la Segunda RFEF.

Toda esta irregularidad se ha generado merced a la marcha del técnico Chus Trujillo, junto a la de gran parte de la plantilla durante el mercado estival. Unas bajas que han condicionado un inicio de un Tamaraceite que buscaba, a priori, repetir la gesta del pasado año, volviendo a conseguir la permanencia en la cuarta categoría del fútbol español. Por su parte, el entrenador Pachi Castellano, ayudante en el banquillo del mencionado Trujillo la pasada campaña, fue el elegido tras la marcha de su predecesor para tomar las riendas de un equipo que no acaba de arrancar, pero que tiene calidad en su plantilla para, por lo menos, plantar cara a la mayor parte de los equipos del Grupo IV.