Estos son los ganadores del sorteo de las entradas del Cádiz CF - Córdoba CF

Uno de esos partidos que todo el mundo quiere ir, pero que las entradas no son infinitas. Y es que el Cádiz CF envió al Córdoba CF menos de 400 entradas para el duelo que ambos clubes disputarán este domingo a las 16:15 en el Nuevo Mirandilla. Al estar en el fútbol profesional, Aficiones Unidas tiene un porcentaje en concreto para distribuir a las peñas oficiales de la entidad blanquiverde, por lo que la mitad de los billetes fueron destinados a este colectivo, mientras que el restante ha sido sorteado entre todos los abonados que se han apuntado previamente.

Por tanto, el Córdoba CF ha comunicado el resultado a través de un escrito expuesto en su página web. “El sorteo de las entradas visitantes para Cádiz se ha realizado entre las 868 solicitudes recibidas (en su mayoría entradas dobles). Un total de 92 solicitudes han sido excluidas del proceso por duplicidad o por no pertenecer a abonados de la presente temporada. Si algún abonado decide renunciar a su entrada, podrá hacerlo enviando sus datos a la dirección de correo electrónico taquillas@cordobacf.com antes del jueves a las 13:30 h, momento en el que también vence el plazo para que los agraciados realicen el pago de sus localidades”.

Consulta en la siguiente imagen si tu número de abonado está dentro de la lista de agraciados:

Asimismo, el club ha detallado que, en caso de renuncias, se han habilitado diez parejas adicionales como reservas (número de abonado):

19273-19308

18351-18653

9947-10517

9990-19862

4122-4121

17310-18434

8951-18297

3790-16639

El Córdoba CF ha informado que las entradas son nominativas, por lo que no podrán ser cedidas a terceros. “Será imprescindible portar el DNI en el momento de acceder al Nuevo Mirandilla. El Córdoba CF no se hace responsable de aquellos aficionados a los que se les pudiera denegar el acceso al estadio por no portar el DNI o por no coincidir con los datos aportados”, mientras que el horario de taquillas durante miércoles y jueves será de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:00.