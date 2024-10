Las sombras del Arcángel: así sustituye el Córdoba CF una iluminación obsoleta y diseñada para el anterior estadio

En 1993, el Nuevo Estadio de El Arcángel estrenó un sistema de iluminación que despertó admiración entre el cordobesismo. Cuatro torretas gigantescas se encendían minutos antes de que se abrieran las puertas cuando había partidos de noche. Eran los años en los que se comenzaron a televisar partidos nocturnos en la ciudad. El estadio se estrenó en febrero de 1994 con un partido entre el Barça de Cruyff y el Borussia de Dortmund. Nadie se quejó entonces de que hubiese problemas con la iluminación.

Una década después comenzó la reforma del estadio, que todavía no se ha acabado. Se construyó una nueva Preferencia y se sustituyeron los dos fondos. El derribo de la Tribuna se quedó pendiente. De aquel estadio de 1993, de hecho, sobrevive todo el cuerpo de la Tribuna, la curva que traza, un foso y dos de las cuatro grandes torres de iluminación, que dan luz a la mitad del terreno de juego. Pero con un problema: nadie cayó en la cuenta de que los voladizos que protegen al público en los fondos no son transparentes y que además de la lluvia y el viento tampoco iban a dejar pasar la luz de las dos grandes torretas.

Esta temporada, el Córdoba CF ha regresado al fútbol profesional, con todo lo que eso supone. Desde el descenso de Segunda División, la normativa ha cambiado de una manera notable. El Arcángel pudo ser un estadio homologable entonces, pero no lo es ahora. Uno de sus grandes problemas tiene que ver precisamente con la iluminación artificial, que además de obsoleta tiene el problema de la construcción de los dos fondos, especialmente en los córners. Pero no solo. Los jugadores, los árbitros, los aficionados y los profesionales de la imagen siempre se quejan de que de noche se ve bastante poco en el terreno de juego, de que se proyectan muchas sombras artificiales y molestas.

La próxima semana visitará El Arcángel la Selección Española de fútbol, después de ganar la Eurocopa este verano. El partido ante Serbia será el primero en el que se estrene por primera vez un sistema de iluminación LED en El Arcángel en el que el Córdoba CF ha invertido cerca de 100.000 euros. Serán los Lamine Yamal y compañía los que disfruten de una iluminación que, en su caso, no advertirán. Será homologable a la de cualquier otro estadio en el que hayan jugado al fútbol. Pero el cambio en el coliseo blanquiverde va a ser notable.

Focos sin luz

La inversión del Córdoba CF consiste en la instalación de nuevos grupos de iluminación LED que den luz allá donde las torretas no llegan. No será un sistema homogéneo pero sí que contribuirá a acabar con el problema. En el futuro está prevista una gran inversión para cambiar todo el sistema de iluminación del estadio. La empresa cordobesa RAHI está instalando 16 focos nuevos por cada fondo que acabarán con las sombras indeseadas y que permitirá una calidad de imagen tanto televisiva como fotográfica digna. Actualmente, los fotógrafos estaban usando una ISO de 15.000 a 20.000. A partir de ahora podrán hacerlo entre 7.000 y 8.000.

El sistema de iluminación de las torretas no solo se ha quedado obsoleto. También tiene problemas añadidos y por ejemplo los focos más altos ya no se encienden, ya que no disponen de corriente eléctrica. Además, no son LED sino incandescentes, con todos los problemas que eso supone. Para empezar, tardan en encenderse y tienen un consumo muchísimo más alto. Son mucho menos eficientes, ofrecen una luz de un color más amarillento y necesitan entrar en calor durante varios minutos.

La inversión en la nueva iluminación del estadio forma parte de las mejoras que está asumiendo el Córdoba CF para adaptar El Arcángel al fútbol profesional. Se ha instalado un nuevo vídeomarcador, en el que se podrán proyectar las imágenes del VAR cuando el árbitro vaya a consultar las acciones dudosas. Y existe la posibilidad de animar los inicios y descansos de los partidos con una divertida kiss cam.