Así será la Primera RFEF en la que competirá el Córdoba CF

La organización del tercer escalón del fútbol español dejó mucho que desear a lo largo de su primera temporada, haciendo que varios equipos terminasen el curso regular con muchas dudas sobre su viabilidad en un plazo corto de tiempo. Por ello, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido paliar algunos defectos como la disputa del play off en una sede única. Una vez tomadas estas decisiones, el organismo presidido por Luis Rubiales ha enviado un documento a todos los clubes participantes en la Primera RFEF para informar tanto de los cambios producidos con respecto al año anterior como de los requisitos económicos y de infraestructuras que necesitarán dichas entidades.

Primeramente, la RFEF ha afirmado que la fecha de inscripción a la próxima temporada de la Primera RFEF tiene fecha tope el lunes 18 de julio a las 14:00. Una vez dictado este día, la propia federación ha detallado que los requisitos que tendrán los equipos aspirantes a una plaza son: aportar todos los datos económicos solicitados de la pasada campaña, un aval del 10% de los gastos auditados durante el anterior curso regular y no inferior a los 100.000 euros y avales extras a clubes con expedientes en comisión mixta en las tres últimas temporadas de 100.000 a 400.000 euros. Por otro lado, el organismo español también ha explicado que el salario mínimo de jugadores no sub 23 dependerán de ingresos televisivos -35.000 euros de sueldo si los ingresos por la televisión son 500.000 euros; 28.000 euros si estos son 350.000 euros; y 20.000 euros si son inferiores a la última cantidad aportada).

En lo que a las infraestructuras se refiere y como era ya conocido, la institución presidida por Luis Rubiales ha confirmado que los diferentes terrenos de juego tiene que estar dotados de césped natural, una iluminación de 600 luxes y un aforo mínimo de 4.000 personas, además de que los clubes deben aportar 18 fichas profesionales como mínimo. Por otro lado, los clubes tendrán dos ventanas para inscribir a jugadores (sin cambios), siendo la de verano la más próxima la del 1 de julio al 1 de septiembre (no termina el último día de agosto como es habitual), mientras que la de invierno comienza el 2 de enero y se alargará hasta el día 31 del mismo mes.

Entretanto, los criterios clasificatorios para la Copa del Rey se mantienen iguales y el Córdoba CF tendrá que quedar entre los cinco mejores del Grupo I para estar presente en la edición del año 2023-24, aunque para la siguiente temporada tiene su participación concretada gracias al primer puesto conseguido en el Grupo IV de Segunda RFEF. Por otro lado y de forma más novedosa, la RFEF se compromete a que quince días antes de la primera jornada se conocerán todos los horarios de los encuentros que se dirimirán en la primera vuelta, mientras que se hará lo propio a partir de la vigésima jornada.

Por su parte, la Comisión Delegada de la Asamblea General de la RFEF aprobó el último trámite para que el play off de ascenso a Segunda División sea a doble vuelta, emparejando así a los ocho equipos clasificados. La ida sería en el campo del equipo peor clasificado, mientras que habrá prórroga, pero no penaltis, con ventaja para el equipo con mejor posición en la temporada regular.