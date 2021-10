El San Fernando, con la necesidad de respirar

Sin lugar al descanso. El Córdoba CF ya prepara el próximo encuentro de temporada regular en el Grupo IV de la Segunda RFEF, que volverá a emparejarlo con un conjunto canario tras el empate frente al Tamaraceite. La UD San Fernando, con origen en la barriada de Maspalomas, Gran Canaria, visitará por primera vez en su historia El Arcángel, tras lograr en la pasada campaña un ascenso histórico que lo llevó por primera vez a la cuarta categoría del fútbol español. Pese a su condición de debutante en la categoría, el club isleño está luchando por salir de los puestos de descenso tras cinco jornadas en las que los canarios han logrado una victoria, un empate y tres derrotas.

Su aterrizaje en la Segunda RFEF no pudo ser más trepidante. Visitaban a la UD Tamaraceite en un encuentro que supondría la revancha del play off de ascenso a Segunda División B de la temporada 2019-20, donde los primeros, merced a un doblete del excordobesista López Silva, logró el billete de promoción a la categoría de bronce. La UD San Fernando, por tanto, volvía un año después al Juan Guedes, aunque un inicio fulgurante de los locales colocó rápidamente el 2-0 en el marcador. Sin embargo, los visitantes consiguieron la remontada en apenas diez minutos. Los tantos de Ruiman, Pedro y Álex Cruz le dieron la vuelta al electrónico y, tras el paso por vestuarios, Fuli logró ampliar la ventaja. Ni el tanto desde los once metros de López Silva, ni la expulsión de Stephane en los últimos minutos pudieron arrebatarle los tres puntos a los de Maspalomas, que comenzaron su andadura en Segunda RFEF con victoria.

No duraría mucho la alegría puesto que, tras el inicio triunfal, llegó el choque de realidad para los pupilos de Tino Deniz. Las tres derrotas consecutivas por la mínima frente a la UD Montijo, el Mensajero y el Antequera los hundió en la clasificación, acusando una preocupante falta de gol. Su máximo anotador, Ruiman, apenas suma dos tantos en cinco jornadas, mientras que la totalidad del equipo no supera los cinco goles, tres de ellos en el encuentro inaugural. Es decir, los canarios llevan desde el 12 de septiembre sin ver puerta, y tan solo han conseguido dejar la portería a cero en el último encuentro, donde el San Roque de Lepe empató a cero en su visita a la Ciudad Deportiva Maspalomas, hogar de la UD San Fernando.

El periodo estival ha servido para que Tino Deniz renueve prácticamente la totalidad de la plantilla. El entrenador canario, que cumple su cuarta temporada al frente del ‘Sanfer’, dividida en tres etapas, ha incorporado a un total de once jugadores, entre los que destacan nombres como el mediapunta Álex Cruz, el excordobesista Carlos Leto -que ascendió con el filial blanquiverde en la temporada 2015-16 a Segunda División B- o el guardameta Roberto Gutierrez. Este último se unió a la disciplina del San Fernando hace dos jornadas para cubrir la baja de larga duración del hasta ese momento portero titular, Choolani, que sufrió una rotura del ligamento cruzado en la visita del Mensajero a Maspalomas. En el apartado de renovaciones se encuentra el máximo goleador actual del conjunto, Ruiman, que vio puerta en los primeros dos partidos. Otros catorce jugadores renovaron su compromiso con la UD San Fernando, completando así una plantilla que combina veteranía con juventud, sobre todo en su parte atacante. Tal y como subrayó Germán Crespo en la previa, se espera de los canarios que salgan al césped de El Arcángel a replegarse, esperando al Córdoba con un bloque bajo, y tratando de hacer daño con su velocidad en las bandas. Tino Deniz ha apostado por usar cinco defensas en sus dos partidos fuera de casa, por lo que es posible que vuelva a repetir esquema en el coliseo cordobesista, optando por el 5-4-1 de inicio. Un bloque sólido y fuerte, que tratará de aguantar las acometidas blanquiverdes para llevarse tres puntos de El Arcángel que les auparían hacia la mitad de la tabla, dejando atrás los puestos de descenso a Tercera RFEF.