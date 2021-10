Otra ronda por aquí

Una nueva competición que afrontaba con ilusión el conjunto califa. El Córdoba llegaba a la Línea de la Concepción con la intención de acceder a la siguiente ronda de esta Copa RFEF y así conseguir una plaza en la próxima edición de la Copa del Rey. Sin embargo, la entidad blanquiverde había tenido muy mala suerte en el sorteo copero y su rival fue la Balompédica Linense, club que actualmente compite en Primera RFEF, una categoría por encima que el cuadro cordobés. Aun así, los chicos dirigidos por Germán Crespo nunca le han perdido la cara a esta competición y, por ello, el técnico alineó un once que bien podría ser el elegido para el siguiente partido liguero. Gracias a esto, el conjunto califa salió al feudo gaditano con ganas de dominar y vencer en esta eliminatoria, poniéndose por delante durante la primera mitad y administrando la ventaja conseguida en la segunda.

A pesar de ser un conjunto de inferior categoría, el Córdoba salió a por todas al Municipal de la Línea de la Concepción. El técnico Germán Crespo ofreció un once muy parecido al que podría sacar en un encuentro liguero y eso hizo mella en una Balona que tenía varios nombres que no han contado con excesivos minutos en este tramo inicial de Primera RFEF. Por ello, la entidad blanquiverde notó esa superioridad en el juego a la hora de dominar el esférico. De hecho, el cuadro visitante ya avisó en los primeros instantes con un disparo desviado de Álex Bernal, pero no desaprovechó la segunda oportunidad. Antonio Casas envió el balón a las redes tras una grandísima jugada de Simo. Este tanto sentó muy mal a unos pupilos de Romerito que vieron cómo los cordobeses pudieron hacer el segundo minutos después, pero el cabezazo de Omar Perdomo no encontró portería.

El Córdoba dominaba todos los aspectos del juego. La entidad blanquiverde era prácticamente un rodillo ante un Municipal de la Línea de la Concepción que estaba perpleja al ver el nivel que estaban mostrando los blanquiverdes. Tanto es así que los acercamientos seguían sucediéndose y en uno de ellos, los califas pusieron aún más ventaja en el luminoso. Álex Bernal comandó un contragolpe, dejando para un Simo que definió con una preciosa vaselina. Este segundo tanto mandó tranquilidad a los visitantes y puso contra las cuerdas a un conjunto gaditano que intentó responder rápidamente al duro golpe cordobés con un cabezazo de Jesús Muñoz que salió desviado de la meta defendida por Felipe Ramos. Entretanto y justo antes del paso por vestuarios, el colegiado anuló el tercer tanto de los blanquiverdes por un claro fuera de juego de Adrián Fuentes.

Una segunda parte que comenzó totalmente loca. El Córdoba quería sentenciar el encuentro y pronto probó nuevamente a Mateusz Kania con disparos exteriores de Adrián Fuentes, Omar Perdomo y Antonio Casas, aunque el mejor acercamiento de estos instantes iniciales fue por parte de la Balompédica Linense. Coulibaly probó a Felipe Ramos con dos chuts dentro del área califa, pero el arquero estuvo ágil para despejar a córner esta clara oportunidad. La tendencia local fue en aumento conforme pasaban los minutos y los hombres dirigidos por Romerito fueron a por la eliminatoria. Tanto fue así que la Balona recortó distancias en el electrónico por medio de Fran Morante a la salida de un saque de esquina. Este tanto fue fruto de las carencias defensivas que sufrían los blanquiverdes a balón parado.

Un tanto que no sentó del todo bien al conjunto califa. De hecho, el cuadro dirigido por Germán Crespo dio un paso atrás obligado por el ímpetu que estaba mostrando la Balompédica Linense, aunque el técnico nazarí no quería que esto sucediese. El profesional granadino puso en el césped a sus tres delanteros para que el Córdoba tuviese más presencia en área rival y todo parecía indicar que no iba a tener efecto hasta los últimos minutos del partido. La entidad blanquiverde corrió rápido al contragolpe, haciendo que Javi Flores tuviese un balón franco para marcar el tercero, aunque Fran Morante despejó con la mano bajo los palos. Esto fue visto por un colegiado que expulsó al cordobés y decretó una pena máxima que fue aprovechada por Willy Ledesma para hacer el definitivo tanto del encuentro. Una contienda que llegó a su fin con tranquilidad después del gol del extremeño y el Córdoba se hizo con la eliminatoria ante un rival de superior categoría.