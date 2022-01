Al-Riffa, un rival de altura para el Córdoba

Un rival con el que la entidad blanquiverde no pensaba enfrentarse en toda su historia. El Córdoba en la actualidad está disfrutando de un mini stage con todo lujo de detalles y todas las comodidades posibles -incluso con mejores instalaciones que las que goza en territorio andaluz- durante su semana de estancia en Baréin. Además, el club califal también ha tenido actividades lúdicas con el fin de hacer grupo como la visita al circuito internacional del país de Oriente Medio donde la Fórmula 1 realiza su particular carrera durante la temporada regular. Aun así, esto no es lo más importante, ya que el cuadro dirigido por Germán Crespo ha realizado este viaje con la intención de preparar aún mejor su próximo encuentro que abrirá la segunda vuelta de la temporada liguera y, para ello, ha concertado dos amistosos, uno de ellos ante el laureado Al-Riffa.

El conjunto bareiní está instaurado en la máxima categoría de este deporte en dicho país donde un total de diez equipos luchan por la corona liguera. En la clasificación regular y tras la disputa de la primera vuelta del campeonato, el Al-Riffa no ha perdido ni un mísero encuentro, disputando siete partidos donde los cuenta por victoria, mientras que únicamente dos no ha podido pasar del empate, cuajando una gran primera parte del torneo liguero, ya que aventaja al segundo clasificación, Manama, en cinco puntos. En lo que a diferencia de tantos se refiere, el primer clasificado ha logrado materializar 17 goles, mientras que solo ha encajado tres, convirtiéndose así en el conjunto más goleador y el que menos recibe de los diez equipos que conforman la Liga de Baréin.

Especificando en la plantilla, Kamil Al Aswad es el máximo goleador de un conjunto bareiní que, además del tramo liguero, también participa en una competición simultánea. En este país de Oriente Medio se disputa un trofeo copero denominado Copa del Rey de Baréin. En este campeonato, el Al-Riffa está en las semifinales y se enfrentará al East Rifa el próximo 5 de febrero en busca de un puesto en la gran final.

Y es que el próximo rival del Córdoba, en busca de una preparación óptima de cara al inicio de la segunda vuelta del campeonato regular ante el Xerez Deportivo, tiene un gran palmarés en Baréin. El Al-Riffa actualmente tiene cinco Ligas en sus vitrinas, mientras que también ha logrado una Copa Baréin, otra Copa del Rey de Baréin y una Supercopa de Baréin. Por tanto, el conjunto blanquiverde tendrá una gran piedra de toque para medir su gran nivel y demostrar que han viajado hasta el país de Oriente Medio para no relajarse deportivamente.