La redención lejos de casa

Dos enfrentamientos para acabar el año y posiblemente los más duros de toda la primera vuelta, sin contar excepciones como las vividas ante el Sevilla FC en Copa del Rey o todas eliminatorias de Copa RFEF. El Córdoba está cuajando un año bestial, donde su único rival es sí mismo y el que le podría quitar un ascenso a Primera RFEF que ya está siendo firmado por todos sus rivales, aún sin terminar la primera vuelta del tramo regular. Es cierto que los de Germán Crespo marchan líderes en el Grupo IV de Segunda RFEF aventajando en ocho puntos al segundo clasificado, todo ello contando con que los blanquiverdes tienen un partido menos que el resto, pero el objetivo no está cumplido. La entidad califal viaja este mismo fin de semana hasta Ceuta para medirse el domingo al conjunto ceutí, mientras que tres días más tarde estará en La Palma para enfrentarse al Mensajero.

Hasta el momento, el Córdoba ha sido un equipo solvente en El Arcángel, ganando todo lo que ha jugado, sin contar la primera ronda de la Copa del Rey ante el cuadro hispalense. De hecho, los de Germán Crespo se han mostrado totalmente eficaces sobre el tapete cordobés, siendo un plantel donde las dudas no han tenido cabida y obligando a su rival a imponer un ritmo que, más tarde o más temprano, no puede seguir. Por ello, estos choques los ha contado por victorias, aunque no ha sido la misma tónica lejos del feudo ribereño. En la primera parte de la temporada, la plantilla blanquiverde ya dejó escapar dos puntos en el Estadio Juan Guedes ante el Tamaraceite, pero esto parecía un mal menor ya que pronto recuperó sensaciones venciendo a domicilio en la Copa RFEF y en el campo del San Roque de Lepe, aunque las pocas carencias que tiene este equipo siguen sobresaliendo lejos de la capital califal.

A pesar de que el rendimiento es sobresaliente, la acumulación de minutos estaba haciendo mella a un equipo que actualmente compite en la cuarta categoría del fútbol español. El buen juego que mostraron los blanquiverdes al inicio de la temporada les valió para disputar tres competiciones como son el tramo liguero, la Copa RFEF o la Copa del Rey. Por ello, muchos jugadores se resintieron por sendos contratiempos físicos y la frescura se fue perdiendo en encuentros lejos de El Arcángel, como ocurrió ante el Villanovense -primer choque perdido de la temporada y prácticamente único donde el Córdoba, a priori, era favorito- y Las Palmas Atlético. Aun así, el cuadro califa sigue por la buena línea y tiene dos partidos como visitante antes de terminar la primera vuelta regular para resarcirse.

La batalla está preparada y la entidad blanquiverde quiere irse a las vacaciones navideñas con un colchón más amplio con respecto al segundo clasificado, consolidándose aún más en el liderato que le permite ascender de manera directa a la tercera categoría de este deporte a nivel nacional. Aun así, este reto será muy duro ya que visitará en apenas cuatro días a dos de los equipos más complicados en su feudo de toda la categoría. En primera instancia, el Córdoba aterrizará el domingo en Ceuta para enfrentarse al conjunto ceutí, mientras que en el famoso día de la lotería de Navidad, los chicos dirigidos por Germán Crespo se medirán frente a frente, y con el volcán Cumbre Vieja en el horizonte, al Mensajero en la isla canaria de La Palma. Todo ello pondrá fin a un año que ha sido complicado en materia deportiva, pero que finalmente está acabando con las mejores sensaciones posibles.