La Primera RFEF de la 2023-24 va tomando forma

Ya sin objetivos a la vista para los dos próximos partidos, y sumergido en una renovación completa en todas las escalas que afectan al club, el Córdoba CF centra ya sus miradas en la próxima temporada 2023-24. Como no podía ser de otra forma, el objetivo marcado debería de ser el de volver cuanto antes a la Segunda División del fútbol español, en tanto que se dijo que el plan a largo plazo del club, para que este fuese estable y financieramente sostenible, era el de volver en dos años al fútbol profesional. Por ello, todos los estamentos, desde la propiedad hasta los trabajadores del club, pasando por los jugadores, cuerpo técnico y dirección deportiva, ya están muy pendientes de quiénes serán los rivales contra los que tendrá que batallar el Córdoba CF la próxima temporada.

El Córdoba CF y los ecos de un fracaso inaudito

Más

De hecho, a falta aún de dos semanas para que la Primera RFEF llegue a su fin, ya hay once equipos confirmados para la próxima temporada en la categoría de bronce. El primero de ellos, como no podía ser de otra forma, es el Córdoba CF, ya que matemáticamente ya no tiene opciones ni de pelear por el play off ni de descender a Segunda RFEF. En el propio Grupo I, una situación similar es la que vive, precisamente, el próximo rival de los califas: la AD Mérida. El equipo del Estadio Romano-José Fouto, con dos puntos más que los blanquiverdes, ya han esquivado el fantasma del descenso, pero las opciones de luchar por la promoción de ascenso a Segunda División se desvanecieron tras su último empate ante el Alcorcón. A seis puntos del quinto, el Celta B, pero ya matemáticamente sin posibilidades de ascenso, los romanos apurarán sus opciones de Copa del Rey para la próxima temporada.

Por otro lado, en el Grupo II, el único equipo confirmado para la próxima campaña es el Sabadell, que logró asegurar la permanencia esta última jornada tras su triunfo a domicilio ante La Nucía. Con 49 puntos, los catalanes aventajan al descenso en seis puntos, pero ya están matemáticamente salvados, a la vez que los puestos de play off se escapan a siete puntos, con tan solo seis en juego. Con el mismo número de puntos que el Sabadell se encuentra el Gimnàstic de Tarragona, que también está virtualmente salvado, pero que por goal average deberá de, o bien sumar un punto en estas dos últimas jornadas, o bien esperar una derrota de Atlético Baleares, La Nucía o Cornellá.

Desde Segunda División, por su parte, ya hay tres equipos confirmados a batirse en duelo ante el Córdoba CF la próxima temporada. El primero en consumar su descenso fue el CD Lugo, al que siguió pocas semanas después la UD Ibiza. El último equipo en sumarse a esta terna de descenso ha sido la SD Ponferradina, que esta última semana consumó su descenso a la categoría de bronce. Mientras tanto, un histórico como el Málaga apura sus opciones de salvación, pero todo pasa por prácticamente un milagro en forma de resultados ajenos, por lo que sería otro de los futuribles rivales del Córdoba CF en Primera RFEF.

5⃣ de estos equipos van a jugar en #PrimeraFederacion 23/24



Así han quedado los primeros cruces del playoff de ascenso de 2RFEF a 1RFEF



Ida: 20 y 21 de mayo

Vuelta: 27 y 28 de mayo pic.twitter.com/3vqR8t4Jh0 — GRADA B pro (@GradaBpro) 15 de mayo de 2023

Mientras tanto, siguiendo el camino de los blanquiverdes la pasada temporada, ya se conocen los cinco campeones de los cinco grupos de Segunda RFEF que promocionarán a Primera RFEF en la temporada 2023-24. El Arenteiro, en el Grupo I; el Sestao River, del Grupo II; el Teruel, desde el Grupo III; el Antequera, proveniente del Grupo IV; y el Melilla, directamente desde el Grupo V, tomarán parte la próxima temporada de alguno de los dos grupos que formarán la Primera RFEF. A estos cinco equipos hay que sumar los cinco equipos que logren el ascenso desde los play offs, compuestos por Avilés, Valladolid B, Compostela, Guijuelo, Alavés B, Tarazona, Gernika, Utebo, Peña Deportiva, Valencia B, Manresa, Espanyol B, Recreativo de Huelva, Recreativo Granada, Sanluqueño, UCAM Murcia, Atlético de Madrid B, Navalcarnero, Cacereño y Gimnástica Torrelavega.

Así, la Primera RFEF de la temporada 2023-24 va cogiendo forma, a la vez que el Córdoba CF va adaptándose poco a poco a los cambios con los que buscará reconducir el camino y volver a pelear por objetivos ambiciosos en una categoría que ya le ha demostrado lo difícil que puede llegar a tornarse con el paso de las semanas. Tan solo el destino decidirá cuales de los cuarenta equipos que, en unas semanas, completen la categoría de bronce, serán los afortunados de poder competir por un puesto en la Segunda División, volviendo así al fútbol profesional.