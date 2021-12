La primera parada de la odisea

Un nuevo desafío en el que los blanquiverdes deberán dar un golpe encima de la mesa en uno de los campos más complicados de toda la categoría ante uno de los equipos más en forma del Grupo IV de Segunda RFEF. El Córdoba afronta el penúltimo partido del año después de conseguir descansar y centrarse únicamente en una competición. Los chicos dirigidos por Germán Crespo levantaron el trofeo de la Copa RFEF y cayeron eliminados en la primera ronda de la Copa del Rey, aunque dando una imagen muy digna ante el Sevilla FC, rival de Primera División y que actualmente compite en torneos internacionales. Aun así, el verdadero objetivo sigue estando en el horizonte y los califas vuelven al tramo liguero, donde tienen por delante dos choques en apenas tres días -una auténtica odisea- para terminar el año de la mejor manera posible, incrementando la ventaja con el segundo clasificado.

Primeramente, el Córdoba deberá viajar vía ferry a Ceuta, haciendo noche en territorio ceutí y así disputar el partido el domingo por la mañana. Una vez superado este trámite, la entidad cordobesa volverá a territorio andaluz para subirse nuevamente al autobús el lunes por la tarde, ya que deberá viajar hasta Madrid, ubicación donde pasarán la noche antes de volar hacia tierras canarias el martes alrededor de las 10:30 de la mañana. Una vez en las Islas Canarias, la expedición cordobesa tendrá la obligación de recorrer la distancia que le separa de La Palma por barco, finalmente llegando a la isla durante este mismo día. Después de enfrentarse al Mensajero, los chicos dirigidos por Germán Crespo deben pasar un nuevo día allí y volarán hasta Madrid a las 22:30 del jueves, aterrizando en sus domicilios el día de Nochebuena. Un sprint final para terminar el año donde las bajas volverán a ser las verdaderas protagonistas.

Tras unos meses donde los contratiempos físicos están a la orden del día, estos dos últimos encuentros antes de terminar el 2021 no cambiarán la tónica transcurrida hasta la fecha. Sumado a las más que conocidas bajas de Samu Delgado y Álex Meléndez -dos futbolistas que ya no jugarán en lo que resta de temporada, el técnico Germán Crespo no podrá contar ni con Ekaitz Jiménez ni con Álex Bernal, aunque no todo queda aquí. Tanto Antonio Casas como Simo no han podido ejercitarse con regularidad a lo largo de la semana y serán duda hasta última hora o bien para enfrentarse al Ceuta o al Mensajero. Además, los apercibidos también son un hándicap importante, aunque el preparador granadino no tiene puestas las miras en ello, e intentará sacar un once titular para vencer a una de las sensaciones de esta temporada.

Por su parte, el conjunto ceutí llega a este momento de la campaña regular con un nivel impresionante, prácticamente igualando los números del Córdoba en las últimas diez jornadas y siendo la única alternativa posible para ocupar ese ansiado primer puesto en el Grupo IV de Segunda RFEF. Sin embargo, la temporada liguera no empezó del todo bien para los chicos de Chus Trujillo, ya que cayeron doblegados ante el Villanovense y, en los siguientes tres encuentros no mejoraron, acumulando dos empates frente a Mérida y Las Palmas Atlético, y una ajustada victoria frente a Panadería Pulido por 1-2. Volverían a caer derrotados en el quinto enfrentamiento de la temporada, frente al Montijo, pero, a partir de ese momento, el Ceuta encontraría su mejor versión. Diez encuentros consecutivos sumando puntos así lo avalan, con victorias de gran peso contra rivales como Antequera, Cádiz B o Vélez, además de en su visita al Tamaraceite, donde el Córdoba solo logró empatar.

En la actualidad y tras mantener una racha impresionante, el Ceuta recibe la visita de un Córdoba que amenaza con acabar esta dinámica. En cambio, Chus Trujillo cuenta con una gran plantilla, con calidad en todas sus líneas, y con prestaciones suficientes como para pelear por los puestos altos de la tabla. Con tan solo trece goles encajados en estos quince primeros encuentros, los ceutíes son uno de los equipos más seguros en defensa, además de crear usualmente gran peligro a balón parado gracias a la envergadura de sus centrales. Por otro lado, la zona ofensiva está conformada por Alberto Reina que es el encargado de llevar la manija de ataque, y es el máximo goleador del equipo con cuatro tantos; Alcalde y Aisar que suelen ser los acompañantes en bandas para un delantero cordobés; y, por último, Raíllo, que también suma tres goles en su haber. Un duro enfrentamiento que podría incrementar las posibilidades de que el conjunto blanquiverde finalmente sea el primer clasificado del Grupo IV.