Así podrán acceder los abonados al Córdoba CF - Burgos CF

Era una de las cuestiones más solicitadas por parte de la afición. Y al fin tiene respuesta. A falta de poco más de cinco días para el primer encuentro de la temporada del Córdoba CF en El Arcángel, los más de 15.000 socios aún no disponen del abono, lo cual dejaba cierta incertidumbre en la forma en que iban a poder acceder a ese primer encuentro. En en sentido, el club ha informado hace escasos minutos que a patir del viernes por la tarde ya se podrán descargar en sus teléfonos móviles desde la plataforma de abonados los carnés en su formato digital, con el fin de que puedan entrar al estadio el día del partido, previsto para el lunes 26 de agosto a las 21:30.

Desde el club se irán publicando videotutoriales y manuales para que todos los socios puedan descargarse su carné. Un proceso bastante sencillo, según ha matizado la entidad. Del mismo modo, si algún abonado tuviese alguna dificultad, podrá contactar con el club en el mail incidencias@cordobacf.com.

Reparto de los carnés físicos

En otro orden de cosas, el propio Córdoba CF ha detallado igualmente que este mismo miércoles ha recibido los carnés para proceder a su personalización, impresión y posterior reparto. Por ello, con el fin de facilitar el acceso, desde este jueves (09:30) comenzarán a repartirse, aunque el primer colectivo que puede pasar por las taquillas de El Arcángel a recoger su carné es el que tiene abono especial, es decir, los abonados séniors (mayores de 65) serán los primeros.

Posteriormente -se avisará por los canales oficiales-, se entregarán los carnés bebés e infantiles, ya que al público infantil se le supone sin teléfono móvil. Además, el carné bebé no se podrá descargar al no disponer de código de barras. Los abonos generales comenzarán a repartirse primero a aquellos cordobesistas que tienen que acceder por la zona de tribuna (desde la puerta 02 a la puerta 04), por la sencilla razón de que la caída de sol puede afectar al lector del torno, máxime en el primer día de la implementación del abono digital. Del mismo modo, se irá anunciando cuando se puedan pasar a recoger el carné.

Con todo, desde el club se ruega “a los abonados que no formen parte de ninguno de los colectivos previamente mencionados que no se pasen por el estadio a recoger sus carnés, ya que estos todavía no están impresos”. Asimismo, “desde el club trabajamos para que, como mínimo, todos los colectivos mencionados puedan disponer del carné físico antes del partido del lunes. Hacemos un llamamiento al resto de abonados a que utilicen preferentemente el abono digital para evitar colas”. Por su parte, aquellos socios que seleccionaran la opción de envío a domicilio recibirán próximamente su carné en casa, aunque no lo tendrán para el lunes, por lo que también se les recomienda descargar el digital. Los aficionados que tengan su cita previa reservada para una nueva alta, se podrán llevar su carné una vez finalice el proceso.