Paco Jémez: "El futuro es muy largo y me veo entrenando al Córdoba"

Una vuelta que se espera desde su marcha. Paco Jémez dejó un muy buen sabor de boca en un Córdoba que supo desde su llegada al banquillo lo que era retornar a los puestos cabeceros de la Segunda División. Y es que el técnico canario, en su segunda etapa como técnico blanquiverde, pudo pelear por subir a la máxima categoría del fútbol español aún teniendo el segundo presupuesto más bajo de la división de plata. Aun así, el club califal desplegó un juego vistoso, con toques muy ofensivos y una salida de balón que para muchos era temeraria, pero donde Jémez se movía a las mil maravillas. En la actualidad, el entrenador se encuentra en busca de equipo al que dirigir y el periodista de PTV Córdoba, Nacho Serrano, ha decidido realizarle una entrevista para destapar los entresijos de su llegada y su salida de la capital andaluza, además de la posibilidad que existe de que vuelva al equipo cordobesista en un futuro a corto plazo.

Y es que Paco Jémez recuerda con mucho cariño su segunda etapa al mando del banquillo blanquiverde. El técnico tuvo la oportunidad de dirigir a un equipo que plasmaba su idea a la perfección, aunque finalmente no tuvo el premio del ascenso a pesar de tener un presupuesto muy modesto. "Fue uno de los equipos que más disfruté. Éramos un equipo que posiblemente deberíamos estar luchando por mantener la categoría y al final pues nos echó del play off el Valladolid que fue el equipo que finalmente ascendió. Fue uno de los años más bonitos que yo he hecho como entrenador sobre todo porque lo hice en el equipo de mi tierra y delante de mi gente. Fue uno de esos puntos de agarre en tu carrera. Siempre hay alguien que hace cosas diferentes cuando nadie lo espera a pesar de tener un presupuesto muy pequeño", admite un entrenador que subraya la capacidad que tenía el equipo para lograr cosas grandes. "Éramos capaces de transmitir una valentía que rozaba el suicidio. Cuando me di cuenta de que ellos habían captado eso, sabía que nosotros podíamos llegar a dónde quisiéramos".

Esta temporada brillante al mando del cuadro cordobés le valió a Paco Jémez para incorporarse al Rayo Vallecano, club que por aquel entonces estaba compitiendo en Primera División, aunque no fue fácil dar el paso. "Yo renové con el Córdoba. Yo llego a un acuerdo de renovación con Carlos González por dos años. Acabamos el play off y me llega el Rayo Vallecano. Yo dije que tengo una renovación firmada, pero era la oportunidad de mi vida saltar a Primera División. No sabía qué proyecto deportivo se iba a hacer en Córdoba, pero si me tenía que quedar lo iba a hacer encantado. Había hecho un gran año, estaba en mi tierra, en mi club, pero aparece el Rayo y tengo esa opción. Hablé con Carlos y cuando digo que he tenido problemas con él, también digo que ahí se portó como un auténtico señor. Me dijo: "Paco, si tú quieres marcharte al Rayo porque piensas que es lo mejor, en este momento rompo el contrato que tenemos firmado ahora mismo". Yo siempre le agradeceré este gesto a Carlos durante toda mi vida. Entendió mi parecer y mi forma porque yo quería entrenar en Primera División", explica.

Entrando un poco en la actualidad, Paco Jémez tiene la certeza de que una plantilla cara no te garantiza ascender al fútbol profesional. De hecho, el técnico da unas pautas en la entrevista concedida al periodista Nacho Serrano y pone el ejemplo de la mala dinámica cosechada por el Deportivo de la Coruña. "Nadie tiene la receta mágica para que las cosas salgan bien y más en un ascenso que es más complicado que el de Segunda a Primera División. Yo tuve la gran fortuna de ascender con el Cartagena y sé de lo que hablo. Muchos equipos con posibilidades económicas importantes cometen el error de creer que haciendo equipos que posiblemente puedan competir bien en Segunda pueden ascender en Segunda B. Yo creo que hay que hacer un equipo para cada categoría. Eso no quiere decir que tú puedes tener un entrenador o dos o tres jugadores que hayan militado en una superior categoría y que te den ese salto de calidad. El caso más claro es el del Deportivo porque en teoría tienen un gran equipo, pero están sufriendo".

Por otro lado, el entrenador canario tiene claro que volverá a entrenar al Córdoba algún día. Mientras tanto, Jémez admite que la entidad blanquiverde ha realizado un gran trabajo a la hora de elegir a Alfaro como técnico de la primera plantilla. "Tiene que haber una tercera etapa con el Córdoba. Por mi parte no va a faltar el interés. Ahora mismo el Córdoba ha hecho una gran adquisición con Pablo Alfaro. Creo que han dado en el clavo pase lo que pase con los resultados porque creo que se han llevado a una persona muy capacitada y que va a encajar muy bien en la fisionomía del club. Ojalá consiga el ascenso con el Córdoba, pero como el futuro es muy largo, por supuesto que me veo sentado nuevamente en el banquillo del Córdoba sin duda alguna. No sé cuando, pero tengo claro que pasará. No me importa en la categoría en la que esté".