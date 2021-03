Pablo Alfaro: "Tenemos muy claro el partido que nos interesa a nosotros"

Todos los sinónimos de final o partido clave se podrían aplicar a lo que sucederá este domingo a las doce de la mañana en El Arcángel, un horario que no se le ha dado bien tradicionalmente al Córdoba CF. El cuadro blanquiverde se enfrentará a un hermano de colores pero rival en el escudo. Córdoba y Betis Deportivo se citarán sobre el césped del coliseo ribereño para dirimir quién se meterá entre los tres primeros, aunque el favorito para hacerlo, el Sevilla Atlético, estará ajeno a la terna, ya que dependerá de sí mismo si gana en su partido al Yeclano Deportivo en el Estadio Jesús Navas.

En estos casos, el plano psicológico alberga más importancia si cabe, porque el ruido de lo que acontezca en Sevilla influirá, de una u otra manera, en lo que pase en El Arcángel. De ello y otros asuntos habló Pablo Alfaro en su rutinaria rueda de prensa previa a los partidos. "La semana anímicamente ha ido bien, primero porque cuando el partido anterior consigues los tres puntos la semana se aclara bastante y con la conciencia suficiente del partido que nos espera el domingo. Lo único que nos sirve ir a conseguir la victoria y ganar el partido", aseveró el maño. Aun así, se mostró consciente del carrusel de emociones que pasará por las cabezas de los jugadores blanquiverdes. Alfaro explicó que "los jugadores son humanos como el público. Uno de mis grandes trabajos ha sido el concienciarnos de lo que únicamente dependa de nosotros y de nuestro rival. Lo que ocurra fuera o lo que ocurra en tribuna podemos incidir muy poco. Durante el partido, llegarán mensajes positivos y negativos, llegamos con vida, con una igualdad tremenda, con cinco equipos en 3 puntos y puede pasar de todo".

Con las dudas por lesión de Isaac Becerra y Alberto Ródenas, más la baja por sanción de Manu Farrando, llegará al día de partido al Córdoba, en una época no de transistores y más de aplicaciones para estar pendiente de lo que pase en la ciudad deportiva del Sevilla. "Prefiero lo que hay, nos tenemos que fijar en las certezas y superarlas. Este grupo ha sido muy potente e igualado, muy complicado ganar los partidos de seguidos. Ha hecho que lleguemos al final como llegamos, rudos mentalmente. Hasta el último minuto va a tener trascendencia, luego la competición seguirá. Esperemos que sea en el grupo de los tres primeros", desarrolló Pablo Alfaro, que agregó al caso que "tenemos muy claro el partido que nos interesa a nosotros".

En cuanto a su rival, el Betis Deportivo, el entrenador zaragozano se deshizo en elogios del filial bético, entrenado por Manel Ruano, ex compañero suyo en el Mérida hace más de 20 años, al que le desea lo mejor "excepto el domingo que viene". El preparador del equipo califa señaló que "es el equipo de nuestro grupo que tiene características definidas, con el pichichi de la categoría y jugadores súper dinámicos que van con el primer equipo. Tienen una idea clara del equipo que son. Eso es lo que me debe preocupar, es lo que podemos intentar manejar y contrarrestar con lo que tenemos. Lo que tenga que suceder, vamos a intentar manejar el nuestro". Además, añadió en sus declaraciones en relación al filial bético que "tiene muy claras las ideas, de visitante tiene números no tan importantes como de local, pero es un equipo muy dinámico, muy joven, con mucha calidad, que se intentan hacer dueños de los partidos, e intentaremos que no suceda eso". La batalla de ajedrez estará servida sobre el campo.

En "una mañana muy bonita de fútbol, tensión, nervios, de la transcendencia de lo que nos jugamos y con ese afán tenemos que transmitirla" y en el marco de "uno de esos partidos que te ponen", en la mañana del Córdoba CF en El Arcángel cabrá el fracaso como una posibilidad real. Ya no sólo real, sino que será lo más probable que pase a tenor de la estadística. "¿Fracaso? Esa pregunta la contestaremos cuando acabe el partido, ya lo veremos. Somos conscientes del club en el que estamos y de las dificultades y la competencia de los rivales. Dentro de 3 días tendremos un grupo diferente y rivales diferentes", apostilló Alfaro. El entrenador del Córdoba espera "muchísima incertidumbre, muchísimos nervios, que seamos capaces de manejar la situación", a la vez que insistió en el mensaje de "centrarnos en lo que dependa de nosotros, con los aficionados que estén con nosotros. Vamos a hacer todo lo posible para que cuando termine el partido nos veamos con una cara de satisfacción". Dos horas a partir de las 12 de la mañana del próximo domingo que dirimirán el futuro más cercano de los blanquiverdes en lo deportivo y puede que también en lo institucional.