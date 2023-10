Nieve, volcán, lluvia y, ahora, viento: el temporal vuelve a afectar al Córdoba CF

Tras la solicitud presentada por el Atlético Sanluqueño para el aplazamiento de su encuentro contra el Córdoba CF, la Real Federación Española de Fútbol ha dado el visto bueno, por lo que el duelo no se disputará finalmente en la noche de este 22 de octubre. El temporal que está arreciando la totalidad de la península ibérica ya trajo consigo episodios de grandes vientos y diluvios en los últimos días. Ahora, con el aviso naranja activado por la AEMET por este mismo motivo, el club gaditano solicitó el aplazamiento como medida preventiva, para evitar daños personales y materiales tanto a los futbolistas como a los aficionados desplazados a El Palmar.

No será la primera ocasión en la que el Córdoba CF sufre un aplazamiento por un motivo similar, según los datos aportados por el analista Álvaro Vega (@LaLigaEnNumeros en X). En 2021, hace prácticamente dos años -el 16 de octubre de ese mismo año-, el CD Mensajero también solicitó el aplazamiento de su encuentro ante el Córdoba CF provocado por la erupción del volcán de La Palma. La erupción en sí no afectaba al Estadio Silvestre Carrillo, pero la nube de ceniza que afectaba a toda la isla de La Palma dejó al aeropuerto inoperativo. Por ello, los blanquiverdes no pudieron desplazarse hasta el archipiélago canario, recuperando su encuentro dos meses después, ya en diciembre, con un empate insulso que no favorecía a los intereses del Córdoba CF.

Echando la vista un poco más atrás, el anterior encuentro en el que los blanquiverdes tuvieron que vivir la suspensión de un encuentro se data del año 2010, y trae consigo una imagen que muchos cordobesistas aún retienen en su memoria a pesar de haber ocurrido hace más de una década. En aquella ocasión, una fuerte nevada atizó la capital cordobesa unas horas antes de la celebración del duelo ante el Rayo Vallecano. Era la decimonovena jornada de Segunda División, fechada para disputarse el 10 de enero de 2010. El coliseo ribereño presentó un césped cubierto de nieve, algo inusual por Córdoba, y obligó al club blanquiverde a pedir el aplazamiento del duelo ya que no había tiempo para retirar la nieve. El partido acabaría disputándose el tres de febrero de ese mismo año, con un empate a cero como resultado final.

Últimos partidos de Liga aplazados del Córdoba CF

—27/02/2005, CCF-Eibar (lluvia)

—10/01/2010, CCF-Rayo (nieve)

—16/10/2021, Mensajero-CCF (volcán)



Finalmente, el último duelo del que se tiene constancia un aplazamiento por inclemencias climáticas data del año 2005. En aquella ocasión, el Córdoba CF debía recibir a la SD Eibar en El Arcángel con motivo de la vigésimo sexta jornada de competición liguera de Segunda División. El encuentro, fijado para jugarse un 27 de febrero, se vio afectado por las lluvias en Córdoba. La cantidad de agua que cayó no fue ingente, pero el estado del terreno de juego, que no absorbió la cantidad de agua adecuada debido al mal drenaje, obligaron a Ontanaya López, árbitro del encuentro, a aplazar el partido contra todo pronóstico. El duelo se recuperaría el miércoles 9 de marzo, con un nuevo empate a cero entre ambos conjuntos, a pesar de que los armeros estuviesen desde el minuto 68 con un jugador menos debido a la expulsión de Gaizka Garitano.

El camino de vuelta a casa, más duro de lo esperado

Y es que si ya era una quimera la disputa del encuentro ante el Atlético Sanluqueño, el retorno en autobús del Córdoba CF ha supuesto un peligro para todos los integrantes de la expedición blanquiverde, ya que, tal y como ha adelantado Diario Córdoba en su edición digital, el club blanquiverde se ha visto obligado a parar en su vuelta a territorio cordobés por un obstáculo en la carretera. Además y según fuentes consultadas por CORDÓPOLIS, los aficionados han tenido que también ir con cautela por la autovía, debido a que el propio viento hacía prácticamente imposible la circulación por la carretera.