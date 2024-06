Monterrubio: “No nos conformamos con el ascenso y queremos más”

Festejo, ilusión y alegría todo lo visto en la sala de prensa de El Arcángel. Todos los integrantes de la plantilla del Córdoba CF han pasado por una habitación repleta de medios de comunicación. Aun así, también era turno para Antonio Fernández Monterrubio, máximo mandatario en la capital cordobesa, que ha comparecido para explicar el orgullo que siente tras la consecución del objetivo. “Estos jugadores son unos guerreros que han luchado durante toda la temporada”.

Y es que el consejero delegado del club blanquiverde se mostraba visiblemente emocionado, con un hecho que marcará la historia del Córdoba CF. El 23 de junio de 2024 estarán en la mente de todos los cordobesistas. Es el día más importante de los últimos años. Hemos sembrado para el futuro. No nos conformamos con esto y queremos más. Vamos a celebrarlo pero creo que este grupo y este club tiene la capacidad y ambición para seguir creciendo, llevando así a esta ciudad y a esta provincia más lejos“.

Por otro lado, Monterrubio ha comenzado con los agradecimientos, empezando por unos jugadores que han mostrado un vestuario impecable. “Lo de estos tíos es de verdad. Trabajamos mucho para hacer un gran grupo. Hemos tomado decisiones que no se explicaban a priori pero el principal argumento era que queríamos hacer un grupo humano. Estos tíos se lo merecen”, aunque tampoco ha quitado el merecimiento a un Ivan Ania que “ha hecho un trabajo excepcional. ”Ha sido muy fácil trabajar con él y es que es un tipo normal. Esa conexión que hemos tenido directamente ha sido muy importante para el desarrollo de la temporada“.

Por otro lado, patrocinadores, prensa y un Infinity Sports que ha tenido un papel fundamental en este ascenso. “Salvaron a este club y hay que agradecerle esto. Han puesto muchos recursos económicos y hoy tienen la recompensa. Tengo que agradecerles la decisión de contar conmigo y he tenido la oportunidad de tomar las decisiones libremente. Es un éxito de ellos y le hemos visto disfrutar aquí”, aunque no se ha olvidado del activo más importante del club blanquiverde. “Les tengo que dar también las gracias a los más importantes: a nuestra afición. Hemos conseguido mucho. Hemos pasado de espectadores a fanáticos. Han sido el alma y el motor del equipo. Les hemos sentido y este éxito es de todos. Que estemos dos días de celebraciones y no más. El martes empezaremos a construir el futuro inminente. Muchísimas gracias a todos los cordobesistas”.

¿Posibles dudas? Negativo. El objetivo estaba claro y la entidad no se ha desviado de ese camino. “No hemos dudado nunca. Sabíamos que no íbamos a empezar bien porque Ania es un entrenador que le gusta trabajar los equipos y sabíamos eso, pero teníamos plena confianza. Insisto en la calidad del grupo y nadie dijo la palabra ascenso. Cuando dijimos vamos a por ello, era el momento. Lo llamábamos de distintas formas, pero sabíamos que íbamos a ascender”, ha culminado.